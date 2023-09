Verwirrung und Spekulationen über den Verbleib von Ramsan Kadyrow

Die Truppen Ramsan Kadyrows kämpfen im Krieg in der Ukraine an der Seite Russlands. Um den Verbleib des Tschetschenenführers wird nun spekuliert: Ukrainische Medien berichteten noch vor wenigen Tagen unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, der Staatschef liege im Koma, wie unter anderem bereits das ZDF und der „Spiegel“ berichteten.

Über den Gesundheitszustand des Staatschefs hatte es immer wieder und bereits seit Monaten Spekulationen gegeben. Angeblich leide der Machthaber an einem „schweren Nierenleiden“. Das hatte der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Tschetscheniens, Achmad Sakajew, bereits im März gesagt, berichtete die „Bild“-Zeitung. Auch in den russischen Medien sei dies seit Ende März thematisiert worden, schreibt das ZDF. „Das offensichtlichste Anzeichen für wahrscheinliche Gesundheitsprobleme war jedoch die plötzliche und aktive Beteiligung von Ramsans minderjährigen Söhnen an der Regierung“, habe die Zeitung „Nowaja Gaseta“ geschrieben.

Laut der Zeitung „Obozrevatel“ läge Kadyrow „seit mehreren Tagen“ im Koma. Er sei zunächst nach Moskau geflogen, aber die Ärzte dort konnten nicht helfen. Kadyrow sei daraufhin nach Tschetschenien zurückgebracht worden. Nun sei geplant, ihn zur Behandlung ins Ausland zu verlegen. „Obozrevatel“ berufe sich in der Berichterstattung auf den Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes Andriy Yusov. Seiner Aussage zufolge hätten sich die Krankheiten Kadyrows verschlimmert, berichtete das ZDF.

Zwei Telegram-Videos sollen Kadyrows Tod widerlegen

Die „Bild“- Zeitung spekuliert derweil sogar über den Tod Kadyrows. Die Vermutungen habe laut „Bild“-Zeitung der ukrainische Regierungsberater Anton Herashchenko verbreitet. „Erst Prigoschin, jetzt Kadyrow“, zitierte er auf dem Twitter-Nachfolger X aus ungenannten russischen Telegram-Kanälen. „Einige sagen, dass er bereits gestorben ist. Andere, dass er sich in einem kritischen Zustand befindet und aufgrund eines schweren Nierenversagens ins Koma gefallen ist oder dass er vergiftet wurde“, so Herashchenko weiter.

Ein Video, das laut „Bild“- Zeitung wenige Stunden nach den ersten Spekulationen auf Kadyrows Telegram-Kanal am Sonntag erschienen sein soll, soll nun den Gerüchten um seinen Tod ein Ende bereiten. Das Video zeige den Staatschef mit Regenjacke und Kapuze bei einem Spaziergang im Freien. Ob das Video aktuell sei, sei jedoch völlig unklar. Es könne sich demnach auch um ein deutlich älteres Video handeln, berichtete die „Bild“.

In dem Video soll der Machthaber die Gerüchte über seinen schlechten Gesundheitszustand als „Lügen“ zurückgewiesen haben, berichtete der „Spiegel“. In dem Video lächle Kadyrow und erkläre dazu, er rate allen, „die im Internet nicht zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können, frische Luft zu schnappen und ihre Gedanken zu ordnen“, berichtete der Spiegel. „Der Regen ist wunderbar belebend“, soll Kadyrow hinzugefügt haben.

In einem weiteren auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Video soll Kadyrow zunächst etwas auf Tschetschenisch sagen und dann auf Russisch „Treibt Sport“ hinzufügen. Auch bei diesem Video sei der Zeitpunkt der Entstehung unklar, berichtete der „Spiegel“.

Vor dem Erscheinen der Videos hatte schon der Analyst Harold Chambers die Gerüchte angezweifelt. Er ist Autor bei dem amerikanischen Foreign Policy Research Institute und weist bei X darauf hin, dass selbst tschetschenische Oppositionskanäle die vielen Gerüchte als unbegründet betrachten. Es handele sich um einen „Informationskrieg“, die Quellenlage sei „absolut unzuverlässig“, schreibt er.

Chambers erklärte, dass sich der Gesundheitszustand Kadyrows zwar verschlechtert habe, der angebliche Flug nach Moskau jedoch nie stattgefunden habe, berichtete das ZDF in Berufung auf ein Interview von Chambers mit Reportern der Mediengruppe Ippen.

RND/hub