Russland entsetzt über Selbstjustiz im Namen der Religion

Moskau. Es passiert nicht oft in Russland, dass die staatsnahe und unabhängige Presse einen öffentlichkeitswirksamen Vorgang ähnlich beurteilt. Doch ein Video, das der tschetschenische Gewaltherrscher Ramsan Kadyrow zu Beginn der Woche auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte, hat nun genau dazu geführt. So sah sich etwa die kremltreue Boulevardzeitung „Komsomolskaja Prawda“ am Dienstag zu einer kritischen Berichterstattung veranlasst, die bei den staatsfernen Exil-Portalen „Meduza“, „Nowaja Gasjeta“ oder „iStories“ ganz ähnlich klang.

In seltener Einmütigkeit hievten die sonst so konträren Medien Aussagen der russischen Menschenrechtsbeauftragten Tatjana Moskalkowa auf ihre Frontseiten: Die 68-Jährige hatte sich aufgrund von Kadyrows Video genötigt gesehen, an die Regeln des Strafvollzugs in Russland zu erinnern, und zwar unter rechtsstaatlichen Kriterien: „Egal, welch schreckliches Verbrechen ein Mensch begangen hat“, zitierte etwa „Meduza“ die 68-Jährige, „muss er sich dafür vor Gericht verantworten, wie es das Gesetz vorsieht.“

Nicht vorgesehen ist im russischen Strafgesetz eine willkürliche Tracht Prügel, die einem Inhaftierten von jemandem verabreicht wird, bei dem es sich um den Sohn des Republikpräsidenten handelt. Doch genau das zeigt der Clip sieben Sekunden lang: Auf ihm ist Adam Kadyrow zu sehen, 15-jähriger Sohn Ramsan Kadyrows, wie er den Untersuchungshäftling Nikita Schurawel mit Faust-, Fuß- und Knietritten traktiert und von einem Stuhl zerrt. Grund des Gewaltausbruchs: Schurawel soll im Mai den Koran vor einer Moschee in Wolgograd verbrannt und ein Video von der Aktion ins Internet gestellt haben. Für sein Strafverfahren wurde er nach Tschetschenien überführt. Offenbar gab es zahlreiche Appelle von Einwohnern der überwiegend muslimischen Republik mit der Bitte, sie als Geschädigte anzuerkennen.

Brüskierung der Menschenrechtsbeauftragten

Wie Ramsan Kadyrow auf Telegram schreibt, habe er das Video mit voller Absicht veröffentlicht, denn er sei stolz auf den Filius: „Er hat ihn geschlagen und damit das Richtige getan“, kommentiert er die Prügelszene. … „Jeder, der gegen eine Heilige Schrift verstößt, auch durch demonstrative Verbrennung, und damit Dutzende von Millionen Bürgern unseres großen Landes beleidigt, sollte streng bestraft werden.“

Die Worte Kadyrows und sein Video stellen eine grobe Brüskierung Moskalkowas dar. Denn schon Mitte August hatte der misshandelte Schurawel eine Beschwerde bei der russischen Menschenrechtsbeauftragten eingereicht, wie sie damals auf Telegram bekanntgab. Daraufhin habe sie Mansur Soltajew, den Kommissar für Menschenrechte der Tschetschenischen Republik, mit der Untersuchung des Falles beauftragt. Am 16. August bestätigte Soltajew öffentlich, dass Schurawel die Vorwürfe ihm gegenüber wiederholt habe.

Dass der Putin-Vertraute Kadyrow die Vorwürfe nun offen einräumt, und dabei keinerlei Schuldbewusstsein erkennen lässt, löst in Russland ungewöhnlich einhellige Empörung aus: Eva Merkatschewa, Mitglied des Menschenrechtsrats beim Russischen Präsidenten, sieht durch den Vorgang die gesamte Rechtsordnung des Landes in Frage gestellt: „In einer einzelnen Region haben sie demonstriert, dass sie Straftaten begehen können, und dass sie dafür nicht belangt werden. Andernfalls hätte Ramsan Kadyrow keine Belege für ein konkretes Vergehen vorgelegt.“

„Er handelte wie ein echter Mann und ein würdiger Sohn seines Volkes“

Marina Achmedowa, Kollegin Merkatschewas im Menschenrechtsrat, sagte: „Wir sind keine mittelalterlichen Lehnsherren, die Verunglimpfung der Religion rechtfertigt keinen Gesetzesbruch.“ Ksenia Sobtschak, TV-Moderatorin und frühere Präsidentschaftskandidatin forderte eine strafrechtliche Untersuchung von Adam Kadyrows Taten: „Sie dürfen juristisch nicht nach den Gesetzen der Scharia oder den Ansichten Ramsan Kadyrows bewertet werden.“

Weitere Stimmen, wie Wladislaw Dawankow, stellvertretender Sprecher der Staatsduma, oder Aleksej Kulesch, Regionalpolitiker der Kreml-nahen Partei „Einiges Russland“ und viele andere äußerten sich ähnlich.

Zuspruch erhielt der Kadyrow-Spross lediglich von tschetschenischen Politikern: Der Duma-Abgeordnete und Kadyrow-Vertraute Adam Delimchanow sagte: „Er handelte wie ein echter Mann und ein würdiger Sohn seines Volkes.“ Achmed Dudajew, tschetschenischer Minister für auswärtige Beziehungen beurteilte Adam Kadyrows Gewaltausübung als vollkommen angemessene Tat: „Die Verbrennung des Heiligen Korans und die Missachtung der religiösen Gefühle von mehr als 30 Millionen Muslimen in Russland und Milliarden von Muslimen auf der ganzen Welt ist das blasphemischste Verbrechen, das angemessen bestraft werden muss. Es ist diese ideologische Komponente, die uns vom satanischen Westen unterscheidet. Gut gemacht, Adam! Wir sind stolz!“

Kadyrow will seinem Clan die Macht auf Dauer erhalten

Bleibt die Frage, was Ramsan Kadyrow tatsächlich geritten haben mag, den Eklat um Adam anzuheizen. Möglicherweise wollte er mit dem Video von Gerüchten über seinen Gesundheitszustand ablenken, die seit langem kursieren und sich gerade zuletzt sehr verdichtet haben. Immer wieder heißt es, er leide unter schweren Nierenproblemen, was zu Spekulationen darüber geführt hat, ob der starke Mann, der die Region seit mehr als 15 Jahren brutal beherrscht, sterben oder arbeitsunfähig werden könnte.

Es gilt als offenes Geheimnis, dass Kadyrow, der selbst bei erster Gelegenheit auf seinen Vater Achmat als Präsident Tschetscheniens folgte, seinem Clan die Macht auf Dauer erhalten will. Mit seiner Frau Medni hat er zwölf Kinder. Über diese wird im tschetschenischen Staatsfernsehen ungewöhnlich häufig berichtet, was Beobachter mit Kadyrows dynastischen Ambitionen erklären. Der tschetschenische Politologe Ruslan Kutajew interpretiert die öffentlichen Auszeichnungen, Ehrungen und Würdigungen, die Kadyrows Kindern laufend zuteilwerden, als Warnsignal an jeden, der politische Ambitionen habe. Solchen Aspiranten solle vermittelt werden: „Niemand hat die Absicht, Euch an die Macht zu bringen. Es wird bei den Kindern Kadyrows bleiben.“

Da kann man eigentlich keine Skandale um den Sohnemann gebrauchen, es sei denn der handelte „wie ein echter Mann und ein würdiger Sohn seines Volkes.“