Vor Ramstein-Treffen: Was braucht die Ukraine jetzt, um zu gewinnen?

Die Ukraine-Partner beraten am Freitag in Ramstein über weitere Waffen für Kiew. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Mittel zur Luftverteidigung zugesagt werden. Entscheidend für die Erfolge der Ukraine wäre dagegen eine andere Waffe.

Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz kommt an diesem Freitag erneut die Ukraine-Kontaktgruppe zusammen, um über weitere Waffenlieferungen zu beraten. „Wir erwarten solide Entscheidungen, die den Perspektiven auf dem Schlachtfeld gerecht werden“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor dem Treffen. Eines der Hauptthemen in Ramstein soll die Munitionsbeschaffung sein. Zu dem Treffen werden auch der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet. Stoltenberg war zuvor überraschend nach Kiew gereist.

Der CDU-Außenpolitiker und Oberst a. D. Roderich Kiesewetter forderte die Ukraine-Partner auf, eine gemeinsame Strategie beim Ramstein-Treffen zu finden. „Bislang krankt die Strategie bei den Waffenlieferungen daran, dass zu wenig und zu langsam geliefert wird und die Ukraine sich zwar verteidigen kann, aber größere Gebietsbefreiungen so nicht möglich sind, sondern sie in einen langwierigen Abnutzungskrieg gezwungen wird“, sagte Kiesewetter dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Deshalb muss in Ramstein endlich ein Strategiewechsel bei der Unterstützung erfolgen.“ Der Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive hänge von Kontinuität, Qualität und Menge der Lieferungen ab.

Putin besucht Cherson und Luhansk Laut dem Kreml nahmen an den Gesprächen Luftlandetruppen sowie hochrangige Offiziere der Regionen Cherson und Saporischschja teil. © Quelle: Reuters

Worauf kommt es jetzt an? „Die Ukraine braucht dringend mehr Mittel zur Luftverteidigung“, erklärte Militärexperte Christian Mölling, Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). „Gerade Boden-Luft-Raketen sind für die Ukraine unverzichtbar, weil sie sonst bald nicht mehr in der Lage sein wird, alle Angriffe aus der Luft abzuwehren“, so Mölling im Gespräch mit dem RND. Um diese Raketen will die Ukraine nach Informationen der „Financial Times“ die westlichen Verbündeten an diesem Freitag auch bitten. In den vergangenen Monaten hatten die ukrainischen Streitkräfte viel Artillerie eingesetzt, um russische Drohnen- und Raketenangriffe abzuwehren.

Wichtig ist laut Mölling neben Munition auch militärisches Gerät, um die russischen Befestigungen im Süden zu durchbrechen. „Zum Beispiel Minenräumgeräte und Mittel zur Überwindung von Panzersperren“, sagt Mölling. Russische Truppen halten seit Monaten die südlichen Regionen Cherson, Saporischschja und Donezk besetzt und haben in den vergangenen Wochen tiefe Verteidigungsstellungen errichtet. Satellitenbilder zeigen kilometerlange Verteidigungslinien, die eine Rückeroberung verhindern sollen.

Kiesewetter betont: „Die Ukraine kann gewinnen, wenn sie endlich weitreichende Waffen mit bis zu 300 Kilometer Reichweite, die erforderliche Menge an Panzern, Artillerie und Kampfjets erhält, um die Luftherrschaft zu erringen und im Gefecht der verbundenen Waffen die Quantität der Russen mit Qualität ausgleicht.“ Experte Mölling bestätigt, dass die Lieferung von Raketenartillerie mit großer Reichweite ein enormer Vorteil für die Ukraine bedeuten würde. „Die Ukraine muss die Eisenbahnlinie von Saporischschja nach Russland ausschalten, über die der Nachschub für die russischen Truppen kommt.“ Eine begrenzte Anzahl reichweitenstarker Raketen wäre laut Mölling auf Ramstein „ein großer Schritt“.

Die ukrainische Armee hat nun offenbar eine erste Gegenoffensive im Donbass begonnen. Wie die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Malyar mitteilte, sollen die Angriffe in vier Richtungen verlaufen. Die Streitkräfte führen auch „aktive Angriffsoperationen“ in Bachmut durch, sagte sie am Mittwochabend. Weitere Ziele der Offensivoperationen seien die Kleinstädte Lyman, Awdijiwka und Marjinka im Donbass. Wegen des erhöhten Drucks hätten die Russen bereits mit der Evakuierung mehrerer frontnaher Orte begonnen.