Pressefreiheit weltweit unter Beschuss – Deutschland nur noch auf Platz 21

Berlin. Globale Krisen, Kriege auf mehreren Kontinenten und immer mehr Länder, in denen ein erstarkender Autoritarismus die Demokratie verdrängt. Das Jahr 2022 war kein gutes Jahr für die globale Pressefreiheit und auch die Aussichten für die Zukunft sind nicht rosig. Das sind die Grunderkenntnisse der Rangliste der Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen (ROG) anlässlich des Tags der Pressefreiheit am 3. Mai veröffentlicht hat.

„Es gibt in einzelnen Ländern positive und negative Entwicklungen. Aber die Zahl der Demokratien, die die Pressefreiheit achten, nimmt weltweit ab“, sagt ROG-Geschäftsführer Christian Mihr im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „In nur 52 von 180 Ländern ist die Lage der Pressefreiheit noch gut oder zufriedenstellend“, mahnt er.

„Die Zahl der getöteten Journalistinnen und Journalisten ist im vergangenen Jahr angestiegen und auch die Zahl der inhaftierten ist auf einem Rekordhoch“, sagt Mihr. Das setze sich auch in diesem Jahr weiter fort. Die meisten Journalistinnen und Journalisten würden nach wie vor in Mexiko getötet. Das größte Risiko, verhaftet zu werden, bestehe in Ländern wie Vietnam, Myanmar oder Belarus.

Gewalttätige Übergriffe auch in Demokratien wie Deutschland

„Wir sehen in vielen Ländern eine wachsende Zahl gewalttätiger Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten, auch in Demokratien wie Deutschland“, sagt Mihr. Hierzulande geschähen solche Übergriffe besonders bei Kundgebungen und Demonstrationen. Das zeigt sich auch in der Rangliste: Nachdem Deutschland bereits im vergangenen Jahr um drei Plätze abgerutscht war und es nur noch auf Platz 16 schaffte, belegt es nun Platz 21. Der erneute Abstieg Deutschlands erklärt sich allerdings vor allem durch stärkere Verbesserungen in anderen Ländern. Angeführt wird die Rangliste der Pressefreiheit von Norwegen, Irland, Dänemark und Schweden. Die Schlusslichter bilden Nordkorea, China, Vietnam und der Iran.

„Die Lage im Iran ist katastrophal“, sagt ROG-Geschäftsführer Mihr. „Schon vor den großen Protesten seit dem letzten Jahr war der Iran auf unserer Rangliste der Pressefreiheit immer sehr weit hinten.“ Die Verfolgung von Journalistinnen und Journalisten habe sich dort aber noch weiter verschärft. „Landesweit waren im vergangenen Jahr mehr als 70 Medienschaffende inhaftiert.“

Russlands Angriffskrieg verdeutlicht das Risiko für Medienschaffende in Kriegsgebieten

„Der Krieg in der Ukraine hat, weil er quasi vor unserer Haustür stattfindet, vielen Menschen in Europa die Bedrohung für Medienschaffende in Kriegsgebieten vor Augen geführt“, erklärt Mihr. „Aber mit Blick auf die Risiken für Journalistinnen und Journalisten unterscheidet sich dieser Krieg nicht von anderen.“ Seit Beginn des Kriegs seien mindestens neun Medienschaffende wegen ihrer Arbeit getötet worden – vermutlich liege die Zahl noch deutlich höher. „Was die Ukraine von anderen Ländern unterscheidet: Dort sind viele Journalistinnen und Journalisten im vergangenen Jahr quasi von einem Tag auf den anderen zu Kriegsberichterstattern geworden. Das hat den Journalismus in der Ukraine grundlegend verändert“, sagt Mihr. Die meisten wollten dort bleiben und ihre Arbeit fortsetzen – unter den vielen ukrainischen Geflüchteten in Deutschland seien nur wenige Journalistinnen und Journalisten. Zwar gibt es auch in der Ukraine Probleme bei der Pressefreiheit, die über Russlands Angriffskrieg hinaus gehen. Trotzdem ist das Land auf der Rangliste der Pressefreiheit von Platz 106 auf Platz 79 geklettert.

In Russland ist die Situation eine grundlegend andere. Das Land rutschte im vergangenen Jahr weiter ab und steht nun auf Platz 164 von 180 der Pressefreiheitsrangliste. Gerade vor dem Hintergrund des Überfalls auf die Ukraine hat der russische Repressionsapparat seine Zügel noch einmal kräftig angezogen. „Wir unterstützen weiter auch Journalistinnen und Journalisten in Russland“, sagt Christian Mihr. „Aber die meisten unabhängigen Redaktionen haben das Land verlassen. Deshalb unterstützen wir mittlerweile vor allem russische Medienschaffende im Exil.“ Reporter ohne Grenzen hat dazu gemeinsam mit der Schöpflin-Stiftung und der Rudolf-Augstein-Stiftung den JX Fund ins Leben gerufen, der Journalistinnen und Journalisten und ganze Redaktionen beim Gang ins Exil unterstützt. Der JX Fund hilft bei der Visavergabe und stellt anschließend Finanzmittel bereit. „Damit tragen wir dazu bei, dass diese Kolleginnen und Kollegen im Exil nicht verstummen“, sagt Mihr.

Auch auf Länder schauen, die weniger im Fokus stehen

Die Reporter ohne Grenzen wollen den Blick der Öffentlichkeit aber auch auf Länder richten, die weniger im Fokus stehen als der Iran oder Russland. „Besonders negative Entwicklungen sehen wir auch in Zentralamerika, vor allem in Nicaragua. Das ist ein viel kleineres Land, aber die Entwicklung ist dort ähnlich wie in Russland“, sagt der ROG-Geschäftsführer. Das Land schotte sich ab, treibe Medienschaffende und komplette Redaktionen ins Exil. Pressefreiheit und Demokratie seien in Nicaragua de facto abgeschafft. „Man sollte mehr auf diese Region blicken, zumal viele deutsche Linke in den Achtzigerjahren eine fast schon romantische Beziehung zu dem damaligen Revolutionär Daniel Ortega hatten, der heute zu einem brutalen Diktator mutiert ist“, mahnt Mihr.

Auch Afghanistan drohe, vergessen zu werden. Die Sicherheitslage für Journalistinnen und Journalisten sei dort fürchterlich. „Gleichzeitig funktioniert das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan überhaupt nicht. Über dieses Aufnahmeprogramm der Bundesregierung ist bisher nicht ein einziger Mensch nach Deutschland gekommen.“