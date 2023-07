Rassismus bei der Bundespolizei: Linken-Abgeordnete beklagt fehlende Einordnung politisch motivierter Kriminalität

Berlin. Seit Anfang 2021 hat die Bundespolizei mindestens 79 interne Ermittlungen, Disziplinar- oder Strafverfahren gegen Beamte und Beschäftigte der Behörde wegen des Anfangsverdachts rassistischer, sexistischer, homophober oder sonstiger menschen- oder verfassungsfeindlicher Äußerungen oder Handlungen eingeleitet und abgeschlossen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Martina Renner hervor.

Die Abgeordnete wollte auch wissen, bei wie vielen dieser Ermittlungen eine Zuordnung zum Phänomenbereich „politisch motivierte Kriminalität rechts“ erfolgt ist. Die Bundesregierung teilte jedoch mit, eine solche Zuordnung nehme die Bundespolizei bei internen Ermittlungen und Disziplinarverfahren nicht vor.

„Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“

Renner kritisierte das: „Bei fast 80 Disziplinarverfahren in der Bundespolizei aufgrund rassistischer oder menschenfeindlicher Haltungen in den letzten Jahren ist es fahrlässig, dass diese Behörde keine Zuordnung von disziplinar- und strafrechtlichen Verstößen zur Politisch Motivierten Kriminalität vornimmt“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es dränge sich der Verdacht auf, dass hier das Prinzip gelte: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.“ Das zeige auch noch einmal deutlich, dass die Ablehnung des früheren Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) einer Rassismusstudie in der Polizei eine klare Fehlentscheidung gewesen sei.

Andere Polizeibehörden gehen dabei anders vor als die Bundespolizei. So ordnete das Bundeskriminalamt den Angaben der Bundesregierung zufolge 2022 ein arbeitsrechtliches Verfahren gegen einen Mitarbeiter in den Bereich der „politisch motivierten Kriminalität rechts“ ein. Dem Mitarbeiter war vorgeworfen worden, verfassungsfeindliche Schriften ausgelegt zu haben.

Interne Ermittlungen, Disziplinar- oder Strafverfahren gegen Beamte und Beschäftigte der Behörde wegen des Anfangsverdachts rassistischer, sexistischer, homophober oder sonstiger menschen- oder verfassungsfeindlicher Äußerungen oder Handlungen hat das Bundeskriminalamt seit Anfang 2021 gegen mindestens drei Personen geführt. Der Bundesnachrichtendienst erfasste im selben Zeitraum mindestens zehn Verfahren wegen eines solchen Verdachts, das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Militärischen Abschirmdienst keines.