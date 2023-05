Staatsschutz übernimmt nach rassistischem Übergriff in Ferienlager

Königs Wusterhausen. Nach einem rassistischen Vorfall in einem Ferienlager südöstlich von Berlin ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und Volksverhetzung. Vier bis fünf Beteiligte einer Geburtstagsfeier hätten in der Nacht zu Sonntag Schülerinnen und Schüler aus Berlin fremdenfeindlich beleidigt und bedroht, sagte eine Polizeisprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Montag in Cottbus.

Die von dem Vorfall im brandenburgischen Heidesee betroffene rund 30-köpfige Schulgruppe überwiegend mit Migrationshintergrund sei noch in der Nacht wieder abgereist, sagte die Polizeisprecherin. Die Schülerinnen und Schüler aus Berlin gehörten der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule im Stadtteil Kreuzberg an. Einige Schülerinnen hätten Kopftücher getragen. Die Gemeinde Heidesee liegt zwischen Königs Wusterhausen und Storkow.

Polizei stellte 28 Identitäten fest

Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge die Identitäten von 28 Personen festgestellt, die an der Geburtstagsfeier teilgenommen hätten. Es handele sich um Heranwachsende und junge Erwachsene aus der Region. Nachdem die Polizei gerufen worden sei, seien bereits in der Nacht zu Sonntag Zeugen vernommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es bei dem Vorfall nicht zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Die Ermittlungen habe der Staatsschutz übernommen.

RND/epd