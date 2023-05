Ostbeauftragter Schneider nennt rassistischen Übergriff auf Schulklasse in Brandenburg „erschreckend“

Berlin. Am Montag haben sich die Ereignisse in Brandenburg auf dem Hof der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule in Berlin-Kreuzberg bereits herumgesprochen. Während Schulleitung und Lehrkräfte hinter verschlossenen Türen eine Krisensitzung abhalten, erzählen sich die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Mittagspause, was sie von den Geschehnissen gehört haben. Die 15- und 16-Jährigen wollten sich in einem Feriencamp am Frauensee in der brandenburgischen Gemeinde Heidesee auf die Prüfungen zum mittleren Schulabschluss in Mathe vorbereiten, die am Mittwoch anstehen. Wie Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) später mitteilt, wurden die Berlinerinnen und Berliner, die zu großen Teilen einen Migrationshintergrund aufweisen, dort „von alkoholisierten, teils vermummten Jugendlichen offenbar rassistisch beleidigt und bedroht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Günther-Wünsch reagierte bestürzt auf den Vorfall: „Mit solchen Übergriffen will ich mich und dürfen wir uns nicht abfinden“, sagte sie. Nun gelte es zunächst, den Schülerinnen und Schülern die beste Hilfe zu geben. Die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern sollten noch am Montag psychologische Hilfe bekommen, sagte die Senatorin. Sie dankte der Schulleitung und den Lehrkräften vor Ort „für ihr umsichtiges Handeln“.

Ostbeauftragter befürchtet Spaltung der Gesellschaft

„Die Meldungen sind erschreckend“, sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Polizei muss den Vorfall aufklären und die beteiligten Jugendlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Schneider weiter. „Ein Klima der Offenheit zu schaffen, ist die gemeinsame Aufgabe von uns allen. Dabei kommt es auch auf die Unterstützung von Eltern und Familien an.“ Wo das nicht gelinge, drohe eine Spaltung der Gesellschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Auch Norman Heise, Vorsitzender des Landes-Eltern-Ausschusses in Berlin verurteilte den Vorfall. „Gleichzeitig sind wir dankbar und zeigen Respekt für die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, die ruhig und besonnen auf die rassistischen Beleidigungen reagiert haben.“ Durch die Abreise der Schulklasse sei „Schlimmeres verhindert“ worden. Gleichzeitig bedauert es Heise, „dass die Opfer des Vorfalls abreisen mussten und nicht die Aggressoren.“