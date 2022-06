Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche wirft Kyrill Gotteslästerung vor

24.12.2021, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld: Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, hält in der Zionskirche an Heiligabend die Predigt in der Christvesper zu Weihnachten. Kurschus, wirft dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill, Gotteslästerung vor.

© Quelle: David Inderlied/dpa