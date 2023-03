Ratzinger bleibt unangetastet

Die Staatsanwaltschaft München hat 40 Fälle von Missbrauch gegen Verantwortliche im Erzbistum München und Freising strafrechtlich geprüft. Jetzt sind die Ermittlungen, in denen der verstorbene Papst Benedikt XVI. zeitweise als Beschuldigter geführt wurde, eingestellt worden. Das ist bitter für die Opfer, kommentiert Thoralf Cleven.

Der Paukenschlag des vor etwas mehr als einem Jahr in München vorgestellten Missbrauchsgutachtens ist verhallt. Zurück bleibt – für die Opfer – unbegreifliche Stille.

Denn Opfer hat es zweifellos gegeben, nicht allein im Erzbistum München und Freising. Hier listete das Missbrauchsgutachten der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl für die Jahre 1945 bis 2019 Hinweise auf mindestens 497 Betroffene sexualisierter Gewalt auf. Die meisten Taten passierten von Anfang der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre. Verantworten musste sich niemand – weder für die Taten, noch für die Folgen. Vieles ist strafrechtlich verjährt.

Die hierarchischen Strukturen der katholischen Kirche, die Männerbünde und die Scham der Opfer deckten lange den Mantel des Schweigens über Verbrechen und ermöglichten den fortgesetzten Missbrauch von Kindern. Erst als die Opfer über ihr Martyrium redeten und die Kirche sie nicht mehr zum Schweigen bringen konnte, begriffen die Bischöfe, welches Unrecht unter Kirchendächern geschehen ist.

Ratzinger von 1977 bis 1982 Erzbischof in München

Die Frage bleibt, was viele Kirchenfürsten wussten, wo sie wegsahen, wen sie schützten. In München ergaben die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nichts Greifbares, sie wurden folgerichtig eingestellt. Immerhin wurden dabei der verstorbene Papst Benedikt XVI., der als Kardinal Joseph Ratzinger von 1977 bis 1982 Erzbischof in München war, sein Nachfolger Kardinal Friedrich Wetter sowie der ehemalige Generalvikar Gerhard Gruber als Beschuldigte geführt. Den Opfern wird das kaum reichen.

Die gute Nachricht ist: Die katholische Kirche in Deutschland hat sich inzwischen aufgemacht, Strukturen und Regularien zu schaffen, die Missbrauch erheblich erschweren. Auch dürfte durch das Handeln der Justiz dem letzten Bischof klar geworden sein, dass er nicht nur Verantwortung vor Gott trägt.