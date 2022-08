Nach Razzia in Privatresidenz

„Erbärmlich und gefährlich“: FBI-Chef verurteilt Gewalt- und Morddrohungen von Trump-Anhängern

Wegen des Verdachts auf potenziell unsachgemäßen Umgang mit vertraulichem Material hat das FBI am Montag die Privatresidenz von Ex-US-Präsident Donald Trump in Florida durchsucht. Seine Anhänger reagieren mit Drohungen gegen Agenten der Bundespolizei und das Justizministerium. In bestimmten Ecken des Internets kursieren sogar Mordaufrufe.