Nach Razzia: Letzte Generation ist wieder online - mit neuer Internetseite

Türkei-Wahl in Deutschland

„Ich identifiziere mich sehr mit Deutschland“: Warum ein „stolzer Hannoveraner“ Erdogan die Daumen drückt

Die Türken in Deutschland haben abgestimmt, auch in der Stichwahl ist eine große Mehrheit für Präsident Erdogan absehbar. Als Erklärungsversuch wird häufig eine mangelnde Integration von Deutschtürken angeführt. Nebi Sagir dürfte ein Musterbeispiel an Integration sein. Hier erklärt er, warum auch er auf eine weitere Amtszeit des umstrittenen Präsidenten hofft.