Razzien, Russen, Rasenballsport: Die Debatten der Woche im RND-Politikpodcast

Was liegt an im politischen Berlin? Steven Geyer und Andreas Niesmann erklären die neuesten Entwicklungen in der Hauptstadt. Diese Woche zu Gast: RND-Vizechefin Eva Quadbeck. Zudem: Investigativreporter Felix Huesmann und seine Recherche über Kreml-Propaganda in Deutschland, und Sportchef Heiko Ostendorp zur Frage, ob die Politik die Fußball-WM in Katar überschattet hat.