Reaktion auf Corona-Proteste: China will Impfung für ältere Menschen vorantreiben

Um weitere Proteste zu verhindern? Chinas Universitäten schicken Studierende nach Hause

In China haben sich zuletzt Proteste gegen die „Null-Covid“-Strategie der Regierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgeweitet. Nun werden im ganzen Land Studierende in ihre Heimatregionen zurückgeschickt – offiziell um weitere Infektionen zu verhindern. Doch zuvor hatte es auch an den Universitäten Proteste gegeben.