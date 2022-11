Reaktion auf Raketeneinschlag: Deutschland verlegt Patriot-Flugabwehr nach Polen

Der Weihnachtsmarkt in Kiel ist offiziell eröffnet. Am Montag gab Stadtpräsident Hans-Werner Tovar zunächst den Startschuss im Weihnachtsdorf und wenig später auch auf dem Weihnachtsmarkt in der Holstenstraße. Bis zum 23. Dezember können sich die Besucher in Kiel auf Glühwein, gebrannte Mandeln, Bratwurst und Stände mit Sachartikeln freuen.