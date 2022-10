Friedensnobelpreis: So reagieren die Gewinner auf die Auszeichnung – scharfe Kritik aus Belarus

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine. Die Entscheidung wird rund um den Globus begrüßt, etwa von Außenministerin Baerbock oder der belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja. Doch es gibt auch scharfe Kritik.

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki, das ukrainische Center for Civil Liberties und die russische Organisation Memorial. Die diesjährigen Preisträger repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Heimatländern, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Preisbekanntgabe. Sie setzten sich seit vielen Jahren für den Schutz der Grundrechte der Bürger und das Recht ein, Machthabende zu kritisieren. Die Entscheidung des Nobelpreiskomitees wird weltweit begrüßt und kommentiert. Das sind die Reaktionen.

Nobelkomitee: „Es ist auch eine Botschaft, dass der Krieg enden muss“

Für das Nobelkomitee ist die Wahl der diesjährigen Friedensnobelpreisträger eine Botschaft an Autokraten: „Es ist auch eine Botschaft, dass der Krieg enden muss“, sagte die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Skandinavien. Außerdem unterstreicht die Wahl der Preisträger die Kraft von oppositionellen Stimmen: Mit der diesjährigen Auszeichnung wolle man die enorme Bedeutung hervorheben, die der Zivilgesellschaft und der Opposition in jeder Gesellschaft - demokratischen wie autokratischen - zukomme, sagte Reiss-Andersen. Einzelpersonen und Organisationen könnten eine außerordentliche Rolle in politischen Angelegenheiten und in der Ablehnung von Krieg spielen.

Frau von Bjaljazki: Auszeichnung mit Nobelpreis „völlig unerwartet“

Die Frau des belarussischen Friedensnobelpreisträgers Ales Bjaljazki, Natalja Pintschuk, hat sich überwältigt von der Auszeichnung für ihren Mann gezeigt. „Die Nachricht hat mich in großer Verwirrung erwischt, weil sie völlig unerwartet war“, sagte Pintschuk am Freitag einer Mitteilung des von Bjaljazki gegründeten Menschenrechtszentrums Wesna zufolge. „Das sind unerwartete, aber erfreuliche Neuigkeiten“, sagte sie demnach weiter. „Ich verspüre jetzt natürlich einen großen Stolz.“

Ihr seit mehr als einem Jahr in der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik inhaftierter Mann wisse wohl selbst noch nichts von der frohen Kunde, so Pintschuk. „Ich habe vor, ihm ein Telegram zu schicken und ihm alles zu erzählen.“

Tichanowskaja: Nobelpreisträger Bjaljazki ist „Stolz der Belarussen“

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hofft durch den Friedensnobelpreis für ihren Landsmann Ales Bjaljazki wieder auf mehr Aufmerksamkeit für politische Gefangene in Belarus und die dortige Menschenrechtslage. Auch sie selbst fühle sich geehrt und sei begeistert, dass Bjaljazki die Auszeichnung erhalte. Er sei ein „bekannter Verteidiger der Menschenrechte in Belarus und weltweit“ und ein „wundervoller Mensch“, sagte sie am Freitag der Nachrichtenagentur AP in Paris.

Der Preis sei auch ein wichtiges Zeichen der internationalen Unterstützung an die Familie des 60-Jährigen, der bereits seit mehr als einem Jahr in der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik im Gefängnis sitzt.

Scharfe Kritik für die Vergabe des Friedensnobelpreises an den inhaftierten Aktivisten Ales Bjaljazki kam dagegen vom belarussischen Außenministerium. Die Entscheidungen des Nobelkomitees seien in den vergangenen Jahr so stark politisiert, dass der Stifter Alfred Nobel davon müde geworden sei, sich ständig im Grabe herumzudrehen, teilte das Ministerium in Minsk am Freitag mit.

Memorial: Anerkennung für Menschen in Russland die Krieg nicht unterstützen

Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial hat die Nachricht von der Zuerkennung des diesjährigen Friedensnobelpreises mit Freude aufgenommen. Memorial-Vertreterin Tatjana Gluschkowa sagte der Nachrichtenagentur AP, sie habe von der Auszeichnung aus den Medien erfahren. „Wir sind sehr, sehr glücklich. Für uns ist das ein Zeichen, dass unsere Arbeit, ob sie nun von den russischen Behörden anerkannt wird oder nicht, wichtig für die Welt ist, wichtig für die Menschen in Russland ist“, sagte die Anwältin.

Auch Mitgründerin Menschenrechtsorganisation Memorial, Swetlana Gannuschkina, hat sich „überglücklich“ geäußert. „Was? Memorial? Unser Memorial? Wie das denn, ist doch aufgelöst“, sagte die 80-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. „Das ist eine große Anerkennung für diejenigen Menschen in Russland, die diesen furchtbaren Krieg gegen unseren Nachbarn Ukraine nicht unterstützen. Es ist nämlich nicht so, wie oft dargestellt, dass die Russen für den Krieg sind. Viele schämen sich für ihr Land“, sagte die Menschenrechtlerin, die vom Nobelkomitee am Freitag in Oslo auch namentlich erwähnt wurde. Gannuschkina sagte, dass Memorial zwar aufgelöst sei auf Anweisung der russischen Behörden. Die Strukturen und die Projekte gebe es aber noch. Sie würden weiter geführt. Dafür werde auch Geld gebraucht, sagte sie.

Im Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist die Auswahl der Friedensnobelpreisträger dagegen kritisiert worden. „Das Nobelpreiskomitee hat eine interessante Auffassung des Wortes ‚Frieden‘, wenn den Friedensnobelpreis zusammen Vertreter zweier Länder erhalten, die ein drittes überfallen haben“, schrieb der Berater des Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, am Freitag auf Twitter. Seine Kritik richtete sich dabei vor allem gegen die Vergabe an die russischen noch belarussischen Organisationen.

Center for Civil Liberties

Das ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Center for Civil Liberties macht seit Kriegsbeginn unter anderem auf die Lage von ukrainischen Gefangenen aufmerksam und fordert deren Freilassung. Deren Leiterin, Olexandra Matwijtschuk, schreibt auf Facebook nach der Auszeichnung: „Jetzt sprechen die Armeen, weil die Stimmen der Menschenrechtler in unserer Region nicht zu hören waren.“ Gleichzeitig rief sie dazu auf, eine neue internationale Sicherheitsordnung zu schaffen. Alle Staaten und deren Bürger müssten feste Sicherheitsgarantien erhalten. „Russland muss aus dem UN-Sicherheitsrat für systematische Verstöße gegen das UN-Statut ausgeschlossen werden“, forderte die 38-Jährige.

Zudem solle ein Kriegsverbrechertribunal geschaffen werden, das den russischen Präsidenten Wladimir Putin, aber auch dessen belarussischen Kollegen Alexander Lukaschenko strafrechtlich zur Verantwortung ziehe. Russland ist am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert.

Bundesregierung: Erfreut über Entscheidung

Auch die deutsche Bundesregierung zeigte sich erfreut über die Wahl der diesjährigen Preisträger. Diese Auszeichnung ehre „all jene, die mit enormen Mut und unter hohem Risiko für ihre Rechte und ihre Freiheit kämpfen“, twitterte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitag.

Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner würdigte die drei Preisträger. Sie engagierten sich gegen die Unterdrückung und das Vorgehen gegen friedliche zivilgesellschaftliche Kräfte.

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Jürgen Hardt (CDU), forderte vor diesem Hintergrund zusätzliche deutsche Hilfe für Memorial. „Die Bundesregierung muss diese mutigen Menschen noch besser unterstützen und zu diesem Zweck endlich wieder einen Russlandkoordinator als Ansprechpartner für die russische und belarussische Zivilgesellschaft im Auswärtigen Amt bestellen.“

RND/lka mit dpa und AP