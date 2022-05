Rechnungshof: EU hat Ausgaben-Ziel für Klimaschutz deutlich verfehlt

Regenerative Energien aus Sachsen DEU/Sachsen/ Kodersdorf  +49171/6254657 Blick auf die Biogasanlage Kodersdorf in Sachsen. Neben Strom wird dort vor allem Gas für rund 2 700 Haushalte produziert. Etwa 50 000 Tonnen an Maissilage wegen der grenznähe teilweise auch aus Polen) werden jedes Jahr verarbeitet. Hinzu kommen ungefähr 18 000 Tonnen an Rinder- und Schweinegülle sowie rund 13 000 Tonnen Ganzpflanzensilage und Gras. Wenn das Biogas in den Fermentern entstanden ist, geht dessen Weg weiter zur Gasaufbereitung. Zunächst hat das Gas einen Methananteil von etwas über fünfzig Prozent. Alle störenden Stoffe, wie zum Beispiel Schwefel, Wasser- oder Stickstoff, werden entfernt, damit der Methananteil im Gas am Ende um die 95 Prozent beträgt. Wenn das Biogas aufgewertet worden ist, ähnelt es Erdgas und geht ins Netz der Enso. Der Anschluss ist in Kodersdorf direkt vorhanden. Run Regenerative Energy out Saxony DEU Saxony Kodersdorf â +49171 6254657 Glance on the Biogas plant Kodersdorf in Saxony next to Stream will there before everything Gas for Around 2 700 Households produced about 50 000 Tons to Corn silage due the part too out Poland will each Year processed add come approximately 18 000 Tons to Cattle and and Around 13 000 Tons whole plant silage and Grass if the Biogas in the Fermenters were is is it Way further to Gas processing first has the Gas a Methane content from something above Fifty Percent all disturbing Substances like to Sample Sulphur Water Or Nitrogen will removed This the Methane content in Gas at End to the 95 Percent is if the Biogas upgraded been is similar it Natural gas and is ins Network the Enso the Connection is in Kodersdorf directly AVAILABLE Run

