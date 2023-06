Rechtsextreme Parteien in Griechenland: Wahlkampf aus dem Knast

Athen. Die Stimmung war gut im Hochsicherheitsgefängnis von Domokos in Mittelgriechenland, als am Sonntagabend die ersten Hochrechnungen über die Fernsehschirme liefen: 4,7 Prozent Stimmenanteil für die rechtsextreme Partei Spartaner, die damit die fünftgrößte Fraktion im neuen Parlament stellt. „Ein großer Triumph für Griechenland, unsere Heimat“, twitterte der Gefangene Ilias Kasidiaris. Nicht nur Kasidiaris freute sich, auch viele Mitgefangene hätten applaudiert, berichten Insider. Hochstimmung auch vor der Parteizentrale der Spartaner an der Athener Hippokrates-Straße: „Die Unterstützung von Ilias Kasidiaris war der Treibstoff für das Wahlergebnis“, sagte Parteichef Vassilis Stingas.

In Griechenland kennt man Kasidiaris als früheren Chefideologen und Schläger der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte. Während der Schuldenkrise stellte die Partei zeitweilig die drittstärkste Fraktion im griechischen Parlament. Im Oktober 2020 wurde sie auf Gerichtsbeschluss als kriminelle Vereinigung verboten, die gesamte Führungsriege erhielt langjährige Haftstrafen. Kasidiaris muss 13 Jahre Gefängnis verbüßen.

Kasidiaris: politische Ambitionen und Hakenkreuz-Tattoo auf dem Oberarm

Aber der 42-Jährige, der am linken Oberarm eine große Hakenkreuz-Tätowierung trägt, hat politische Ambitionen. In den vergangenen Monaten war er mehrfach vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, selbst mit neu gegründeten Parteien bei den Wahlen zu kandidieren. Daraufhin nutzte er als Vehikel die Spartaner, eine 2017 von dem Rechtsextremisten Stingas gegründete, bisher politisch bedeutungslose Partei. Überall in Griechenland tauchten vor der Wahl Flugblätter auf: „Ilias Kasidiaris unterstützt die Spartaner“. Damit war klar: Die Spartaner sind die neue Nachfolgeorganisation der Goldenen Morgenröte.

Sie sind nicht die einzige rechtsextreme Gruppierung im neuen Parlament. Auch die nationalistische Griechische Lösung und die ultraorthodoxe Partei Niki (Sieg) schafften die Dreiprozenthürde. Zusammen entfielen auf die drei Parteien fast 13 Prozent der Stimmen und 34 der 300 Mandate im neuen Parlament.

Der Athener Philosophieprofessor Aristidis Chatzis sieht darin Spätfolgen der Schuldenkrise und der Pandemie, aber auch Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Die Wählerinnen und Wähler der rechtsextremen Parteien rekrutieren sich vor allem aus „Putin-Freunden, Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern, religiösen Fanatikern, Ausländerfeinden und Anti-Europäern“, schrieb Chatzis in der Zeitung „Kathimerini“.

Die Wahlerfolge der Rechtsextremisten sind eine Herausforderung für Griechenland

Der Erfolg der Rechtsextremisten spiegelt aber auch Verschiebungen in der griechischen Parteienlandschaft wider. Der jetzt wiedergewählte Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat die früher stramm konservative Nea Dimokratia (ND), deren Vorsitz er Anfang 2016 übernahm, zur politischen Mitte geöffnet. Die ND wurde damit auch für Liberale und frühere Anhänger der sozialdemokratischen Pasok wählbar. Zugleich verlor die Partei für Wähler vom äußersten rechten Rand des politischen Spektrums an Attraktivität. Eine Personalie zeigt das beispielhaft: Vassilis Stingas gehörte zum Kreis um den früheren, nationalistischen ND-Vorsitzenden Antonis Samaras. Später verließ er die Partei und gründete 2017 die Spartaner.

Wurde zu einer 13-jährigen Haftstrafe verurteilt: Ilia Kasidiaris. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Die Wahlerfolge der Rechtsextremisten sind eine Herausforderung für das politische System in Griechenland. Diese bisher in der Öffentlichkeit kaum bekannten Parteien haben jetzt im Parlament eine Bühne zur Selbstdarstellung. Ob das zu einer Renaissance des Rechtspopulismus in Griechenland führt, wie in den Krisenjahren, bleibt abzuwarten.

Es ist aber eine Gefahr, die Griechenlands Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou offenbar Sorge bereitet. Als sie am Montag Mitsotakis den Auftrag zur Regierungsbildung erteilte, sagte das Staatsoberhaupt: „Ich denke, die Zusammensetzung des neuen Parlaments bedeutet viele Herausforderungen. Ich wünsche unserem Land alles Gute.“