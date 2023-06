Rechtsextreme, Reichsbürger, Russland - vor welchen Demokratiegefahren der Verfassungsschutz warnt

Berlin. Turbulente und krisenhafte Zeiten sind ein Nährboden für die Feinde der Demokratie. Im vergangenen Jahr zeigte sich das besonders nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auch in Deutschland einmal mehr. Die Zahl der Extremisten in Deutschland ist laut dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 erneut angestiegen – bedingt vor allem durch die Zahl der Rechtsextremisten, die das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) erfasst. 38.800 Personen sind das, fast 5000 mehr als noch im Jahr zuvor. Erklären lässt sich dieser Anstieg damit, dass das BfV mittlerweile die gesamte AfD als Rechtsextremismus-Verdachtsfall und auch mehr Mitglieder der Partei als gesicherte Rechtsextremisten einstuft.

Der Rechtsextremismus, daran lassen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang am Dienstag in der Bundespressekonferenz in Berlin keinen Zweifel, bleibe die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung in Deutschland.

Auch das Corona-Protest-Milieu wird als Gefahr eingestuft

Ein Blick auf Razzien und Festnahmen im vergangenen Jahr verdeutlicht die Gefahren, die von Rechtsextremen, Reichsbürgern und den vom Verfassungsschutz so genannten „Deligitimierern des Staates“ ausgehen.

Im Frühjahr 2022 ließ der Generalbundesanwalt eine Gruppe von Reichsbürgern und Verschwörungsgläubigen festnehmen, die nicht nur die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), sondern einen Staatsstreich in Deutschland geplant haben sollen. Chats der Gruppe, die das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) einsehen konnte, zeigen deren Ideologie und das Umfeld, in dem sich die Extremisten bewegten: Sie richteten sich gegen eine angebliche „Impf-Mafia“ und Bill Gates, glaubten an antisemitische Verschwörungserzählungen.

Der Verfassungsschutz spricht dabei von einer gewaltorientierten Mischszene, „in der Reichsbürgerideologien, Verschwörungserzählungen aus dem Bereich der Delegitimierer und rechtsextremistische Narrative zusammenfließen“. Unter dem Begriff „Verfassungsschutzrelevante Deligitimierung des Staates“ fasst der Nachrichtendienst jene Extremisten zusammen, die schon bei vielen Corona-Protesten tonangebend waren, die aber nach Ansicht der Behörde nicht in ein klassisches „Links-Rechts-Schema“ passen. Kritiker dieser Einstufung sehen darin eine Verharmlosung und fordern eine klare Einordnung dieses Personenkreises in den Bereich Rechtsextremismus. Einig sind sich der Verfassungsschutz und die Kritiker aber darin, dass von diesem Spektrum eine ganz reale Bedrohung ausgeht.

Noch anschaulicher wurde diese im Dezember 2022, als der Generalbundesanwalt bundesweit Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern einer Reichsbürger-Zelle durchsuchen ließ, die ebenfalls einen bewaffneten Staatsstreich geplant haben soll. Teil dieser Gruppe war nach Angaben der Ermittler auch die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin Birgit Malsack-Winkemann.

Teile der AfD seien „sehr stark von Moskau beeinflusst“

Neben den gewaltorientierten Extremisten bereiten den Verfassungsschützern auch Akteure der Neuen Rechten Sorgen, die zwar nicht offen zu Gewalt aufrufen, den demokratischen Rechtsstaat aber in seinen Grundfesten angreifen wollen – und dabei auch aus Russland unterstützt werden. „Mit dem russischen Angriffskrieg wird Deutschland auch verstärkt Ziel hybrider Bedrohungen“, sagt Bundesinnenministerin Faeser. Russische Desinformation bereite den Nährboden für Verschwörungserzählungen und Kampagnen gegen das demokratische System in Deutschland. Auch Teile der AfD seien „sehr stark von Moskau beeinflusst“ und verbreiteten russische Narrative, erklärt Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang. Überhaupt instrumentalisierten Extremisten insbesondere von rechts den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine für ihre Zwecke.

Auch darüber hinaus sorgt Russlands Krieg dafür, dass der Verfassungsschutz viel zu tun hat: Denn auch die russischen Spionageaktivitäten gegen Deutschland haben sich im Zuge dessen verstärkt. Die Bundesregierung hat darauf mit der Ausweisung russischer Spione reagiert, die als Diplomaten getarnt in Deutschland eingesetzt waren. Deshalb sei nun davon auszugehen, dass Russlands Geheimdienste in Deutschland künftig noch konspirativer vorgehen und verstärkt Illegale undercover ins Land schleusen. Auch die Bedrohung durch russische Cyberangriffe ist nach Einschätzungen des Inlandsnachrichtendienstes weiter angestiegen.

Auch die anhaltende Gefahr des islamistischen Terrorismus und die Gewaltbereitschaft in Teilen der linksextremistischen Szene seien weiterhin Grund zu Sorge, so Faeser und Haldenwang. Faeser verweist in diesem Zusammenhang auf mehrere Razzien und Festnahmen gegen IS-Unterstützer und terrorwillige Islamisten in den vergangenen Monaten und auf das jüngst in Leipzig gesprochene Gerichtsurteil gegen mehrere Mitglieder einer linksradikalen Gruppe, die durch gewaltsame Angriffe auf Neonazis aufgefallen war. Das Ausmaß und die Qualität extremistischer Gewalt sei jedoch am rechten Rand deutlich intensiver, sagt Verfassungsschützer Haldenwang und verweist darauf, dass es in Deutschland seit 1990 laut Zählungen der Amadeu-Antonio-Stiftung mindestens 230 Todesfälle durch rechtsextreme Gewalt gegeben habe.