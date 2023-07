Nach neuen Bedrohungen: Brandenburger Lehrer wechseln die Schule – Staatsschutz ermittelt

Burg. Im April machten sie in einem Brandbrief auf rechtsextreme Umtriebe an ihrer Schule aufmerksam und lösten ein bundesweites Medienecho aus. Jetzt verlassen Laura Nickel und Max Teske die Mina-Witkojc-Schule in Burg im Spreewald.

Die Anfeindungen und Bedrohungen rissen nicht ab, zudem hatten Eltern ihre Entlassung gefordert, weil sie ihre „Ideologie“ in die Schule getragen hätten. Und nun ermittelt auch der polizeiliche Staatsschutz.

Staatsschutz ermittelt gegen unbekannt

Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Süd, Ines Filohn, auf Anfrage mitteilte, wird zu mehreren Sachverhalten gegen unbekannt ermittelt. Die polizeilichen Untersuchungen betreffen zum einen eine Aufkleberaktion, die gegen die beiden Pädagogen gerichtet ist. Der zweite Sachverhalt betrifft einen Instagram-Post auf einem Kanal mit dem Titel „zeckenjagen_cb“ (CB steht wohl für Cottbus).

Am Mittwoch, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, hingen flächendeckend Aufkleber in der Kleinstadt im Spreewald. Darauf waren Fotos von Nickel und Teske zu sehen sowie der Satz „ ‘pisst euch nach Berl*in“. Auf Instagram hat sich am selben Tag ein Account gegründet. Dort steht: „Jagd auf Max Teske und Laura Nickel“. Unter einem Bild der beiden sind Emojis abgebildet, die Fäuste und Blutstropfen zeigen. Wegen der anhaltenden Bedrohungen gehen nun beide an andere Schulen in Brandenburg. „Das hätte sich auch nach den Sommerferien nicht beruhigt“, befürchtet Teske.

Max Teske und Laura Nickel verlassen die Schule in Burg

Teskes Abschiedsbrief vom Mittwochmorgen an die Eltern der 7. Klasse, die er als Klassenlehrer betreute, landete binnen weniger Stunden in Schulchats – und auch bei der lokalen AfD. Der Cottbuser AfD-Vorsitzende Jean-Pascal Hohm schrieb auf Twitter: „Bürgerliches Engagement wirkt: Linksradikaler Denunziant verlässt Burger Schule.“

Im „Bündnis für mehr Demokratie an Schulen“, das sich nach dem Brandbrief in der Region gegründet hat, wollen die beiden Lehrkräfte weiter mitarbeiten, kündigte Teske an. Das Bündnis hatte sich nach der Veröffentlichung des Brandbriefs gegründet, den Teske und Nickel Ende April verfasst haben.

Ein Brandbrief sorgte für bundesweite Aufmerksamkeit

In dem anonymen Brief schilderten die beiden Lehrkräfte rechtsextremen Vorfälle an der Mina-Witkojc-Schule. Die Rede war von Beleidigungen und Gewalt, Hakenkreuzschmierereien, Hitler-Grüßen auf den Schulfluren und rechtsextremer Musik im Unterricht. Täglich würden die wenigen migrantischen Schüler bedroht und gemobbt. Lehrkräfte und Schüler, die offen gegen rechtsorientierte Schüler- und Elternhäuser agieren, würden um ihre Sicherheit fürchten.

Der Brief ermutigte auch andere, Rechtsextremismus an ihren Schulen öffentlich zu machen. Nach dem Bekanntwerden der rechtsextremen Vorfälle in Burg haben die Brandenburger Schulämter mehr solcher Fälle gemeldet. Zwischen dem 1. und 12. Mai dieses Jahres meldeten die Schulleitungen in Brandenburg 19 Vorfälle an die staatlichen Schulämter. Im Schulamt Cottbus habe es acht Vorfälle oder Äußerungen gegeben, teilte das Bildungsministerium mit.

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung mehrere Texte, die zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.