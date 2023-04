Abschied vom Politik-Rockstar Sanna Marin

Der Coolness-Faktor war nicht genug. Bei der Parlamentswahl in Finnland unterliegt die sozialdemokratische Partei der beliebten Ministerpräsidentin Sanna Marin. Die Konservativen loten nun wohl als erste die Möglichkeiten einer neuen Regierung aus. Doch das dürfte gar nicht so einfach werden.

Helsinki. Es war ein Wahlkrimi bis zuletzt, der Unterschied zwischen Sozialdemokraten, Rechten und Konservativen am Sonntagabend wie schon in den Umfragen dünn. Klar ist danach zunächst nur eins: Die Zukunft in Finnland ist rechter als bislang. Denn am Ende liegen die Konservativen mit ihrem Chef Petteri Orpo vorn und sind deshalb nun bei der Regierungsbildung am Zug. Der 53-jährige Orpo hatte den Finninnen und Finnen im Wahlkampf versprochen, die linksgerichtete Politik zu stoppen und ihr Land wieder weiter nach rechts zu rücken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gelingen könnte das Orpos Nationaler Sammlungspartei mit einer Koalition mit der rechten Partei „Die Finnen“ und einer der kleineren Parteien. „‚Die Finnen‘ sind für die Sammlungspartei die erste Alternative“, sagt Politikwissenschaftler Thomas Karv im finnischen Fernsehen. Vor allem in der Wirtschaftspolitik haben die Parteien viel gemeinsam. Völlig uneinig sind sie sich allerdings in Bezug auf die Klimapolitik, die finnische Mitgliedschaft in der EU und die Einwanderung.

Konservativen- Chef Petteri Orpo. © Quelle: IMAGO/Lehtikuva

Sanna Marin als künftige Außenministerin?

Während die Konservativen letztere für notwendig halten, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wollen die Rechten die Migration rigoros einschränken. Sie sprechen noch am Sonntagabend vom „besten Wahlergebnis aller Zeiten“. Niemand hat bei der Parlamentswahl außerdem mehr persönliche Stimmen bekommen als die Vorsitzende von „Die Finnen“, Riikka Purra. Die 45-Jährige schlug in dieser Kategorie sogar die vor allem bei jungen Finninnen und Finnen beliebte Regierungschefin Sanna Marin, die nun trotz Zugewinnen ihrer Partei ihren Platz räumen muss. Ohne sie wäre es den Sozialdemokraten schlechter ergangen, meint Politikwissenschaftler Karv: „Sanna Marins Beliebtheit ist ganz klar das, was die Wähler anzieht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Comeback könnten Marins Sozialdemokraten in der neuen Regierung womöglich nur als Juniorpartner der konservativen Sammlungspartei feiern. Dann wären allerdings Kompromisse in der Wirtschaftspolitik vonnöten. Finnische Medien spekulierten am Montag schon über eine mögliche künftige Außenministerin Sanna Marin. Denkbar ist das, weil die 37-Jährige während ihrer Amtszeit seit Ende 2019 vor allem international Eindruck gemacht hat. Erfolgreich steuerte sie ihr Land nicht nur durch die Corona-Krise, sondern brachte es ganz kurz vor der Wahl auch noch auf die Ziellinie der von vielen Finninnen und Finnen lang ersehnten Nato-Mitgliedschaft. Erst am Freitag hatte mit der Türkei der letzte der Nato-Mitgliedsstaaten dem Beitritt Finnlands zugestimmt. Weil sich über diesen Schritt so gut wie alle einig waren, hatte das Thema im Wahlkampf aber kaum eine Rolle gespielt.

Anerkennung für Marin: „Du bist die beste Ministerpräsidentin, die wir je hatten“

Persönlich hatte Marin viele Menschen in ihrem Land mit der Mischung aus einer entspannten Ausstrahlung und einem starken Auftreten begeistert. „Danke, Sanna. Du bist die beste Ministerpräsidentin, die wir je hatten“, schrieb eine Nutzerin in der Nacht zu Montag auf Instagram. Andere feierten sie als Rollenmodell und Inspiration für junge Menschen.

Viele Finninnen und Finnen haben sich nach vier Jahren sozialdemokratischer Führung aber eine Veränderung gewünscht. Die Strategie der Konservativen und Rechten, die die hohe Staatsverschuldung kritisiert und Sorgen um die Zukunft des Wohlfahrtsstaats laut hatten werden lassen, ist aufgegangen. „Die Opposition hatte eine gute Ausgangslage und die Regierung hatte es schwer“, sagt Experte Karv. „Im Wahlkampf ging es viel um linke oder rechte Politik. Und die Menschen wollten einen Schritt nach rechts machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Politikwissenschaftler: Finninnen und Finnen werden eine Veränderung spüren

Was das in der Praxis bedeuten wird, muss sich aber erst noch zeigen. Denn Konservative und Rechte müssten sich für eine Koalition nicht nur in Sachen Einwanderung und EU einig werden. Sondern auch noch einen dritten Partner ins Boot holen. Anders als etwa in Dänemark und Schweden haben Minderheitsregierungen in Finnland keine Tradition. Und für die kleineren Parteien, die bei der Wahl teils katastrophal abgeschnitten haben, ist eine Regierungsbeteiligung derzeit wenig attraktiv. Experten gehen deshalb von schwierigen Verhandlungen aus. Aber, sagt Karv: „Der gute Wille ist da.“ Den Austritt aus der EU verkaufen „Die Finnen“ so etwa als „langfristiges Ziel“, womit es einer aktuellen Regierung nicht zwingend im Wege stehen muss.

Egal, mit welchen Parteien sich die Konservativen auf eine Regierung einigen: Eine Veränderung werden die Finninnen und Finnen auf jeden Fall spüren, meint Politikwissenschaftler Karv. Auch in Bezug auf die Regierungsspitze: „Wir gehen von einem Rockstar als Ministerpräsidentin zu einem Mann mittleren Alters als Regierungschef über.“ Und damit, meint der Experte, werde Finnland wohl in Zukunft nicht zuletzt auf der internationalen Bühne weit weniger auffallen.