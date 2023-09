Scholz ruft zu einer Welt auf Augenhöhe auf - Konfrontation von Selenskyj und Lawrow?

New York. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Vereinten Nationen aufgerufen, die Entwicklung Deutschlands vom zerstörerischen Nationalsozialismus zum wiedervereinigten Staat und zweitgrößten Geldgeber der UN als Lehre für gegenwärtige Kriege und Konflikte zu verstehen. „Mit der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen war für mein Land – Urheber furchtbarer Kriege und grausamer Verbrechen – die Möglichkeit verbunden, zurückzukehren in die Familie friedliebender Völker“, sagte der SPD-Politiker am frühen Mittwochmorgen (MEZ) in einer Rede in der UN-Vollversammlung in New York.

Die deutsche Geschichte sei ein Beispiel dafür, wie Gräben zugeschüttet wurden. Scholz appellierte an die Vereinten Nationen, Russland zum Stopp des Kriegs gegen die Ukraine zu bewegen, die auch die Prinzipien verteidige, denen sich alle UN-Mitglieder verpflichtet hätten.

„Kein Platz für Imperialismus“

Der Bundeskanzler warb ferner dafür, sich von der einstigen internationalen Ordnung zweier Machtzentren zu verabschieden und eine multipolare Welt auf Augenhöhe zu akzeptieren. Er mahnte, wer glaube, dass kleinere Länder der Hinterhof größerer Länder seien, der irre. Und nur die Vereinten Nationen lösten den Anspruch souveräner Gleichheit aller vollumfänglich ein. Das könne keine andere Staaten-Gruppen der Welt, weder die westlichen Nationen in G7 noch die Staaten um Russland und China im BRICS-Verbund.

Die UN müssten zeigen, dass in der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts kein Platz für Revisionismus und Imperialismus sei. Gewalt als Mittel der Politik müsse geächtet, die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Länder geachtet bleiben. Diese goldenen Regeln seien universell. Der UN-Sicherheitsrat müsse reformiert werden. Afrika, Asien und Lateinamerika gebührten mehr Gewicht. Auch Deutschland strebt einen eigenen ständigen Sitz an.

„Das muss endlich auch in Moskau verstanden werden“: Scholz‘ Appell an Russland

Scholz sagte, Russland stürze nicht nur die Ukraine in großes Leid. Unter Inflation, wachsender Verschuldung, Düngemittelknappheit, Hunger und steigender Armut litten Bürgerinnen und Bürger weltweit. Russlands Präsident Wladimir Putin könne den Krieg mit einem einzigen Befehl jederzeit beenden.

Der Kanzler unterstützte Friedensbemühungen von Ländern, die sich als neutral verstehen wie Brasilien, Indien, Südafrika und Saudi-Arabien: „Gerade weil dieser Krieg unerträgliche Folgen rund um den Globus hat, ist es gut und richtig, dass sich die Welt auch an der Suche nach Frieden beteiligt.“ Er warnte aber vor Schein-Lösungen. Frieden ohne Freiheit bedeute Unterdrückung und Frieden ohne Gerechtigkeit nenne man Diktat, sagte Scholz. „Das muss endlich auch in Moskau verstanden werden.“



Der Kanzler erinnert an Willy Brandt

Scholz erinnerte an die Entspannungspolitik seines Vorgängers Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) und dessen Rede zur Aufnahme von Bundesrepublik und DDR vor 50 Jahren in die Weltorganisation. Sein Ziel sei gewesen, „die Gräben des Kalten Krieges zuzuschütten“. Deutschland habe drei Bedingungen erfüllt: Gewaltlose Konfliktlösung, Anerkennung der nach dem Zweiten Weltkrieg neu entstandenen Grenzen und das Bemühen, die „unnatürliche Teilung Deutschlands“ zu überwinden. Er sage das nicht nur aus historischem Interesse. Sondern auch, weil sich heute Gräben auftäten „tiefer denn je“.

Als größte globale Herausforderung nannte Scholz den Klimawandel. Jedes Land müsse die Chance auf das gleiche Maß an Wohlstand haben wie die Menschen in Europa, Nordamerika, Japan oder Australien. Doch wenn sich diese wirtschaftliche Entwicklung mit den Technologien und Produktionsweisen des 19. oder 20. Jahrhunderts vollziehe – mit Verbrennermotoren und Kohlekraftwerken – werde der Planet das nicht überstehen.

Eine der ganz großen Fragen ist für ihn, wie Innovation und technologischer Fortschritt für die ganze Menschheit nutzbar gemacht werden könnten. Künstliche Intelligenz berge große Chancen. Und zugleich könne sie die Spaltung der Welt zementieren. Nämlich dann, wenn nur einige davon profitierten, wenn Algorithmen nur einen Teil der Realität berücksichtigten und der Zugang auf die reicheren Länder beschränkt sei. Es sollte über gemeinsame Regeln für den möglichen Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz als Waffe gesprochen werden.

Was heute wichtig wird

Der Ukraine-Krieg wird das weltgrößte diplomatische Treffen weiter überschatten. Das mächtigste UN-Gremium, der 15-köpfige Sicherheitsrat, tagt und der ukrainische Präsident wird auch dort sprechen. Erstmals seit dem Einmarsch Russlands könnte er in einem Raum auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen. Auch Scholz will in der Sitzung noch einmal das Wort ergreifen.

Am Dienstag hatte Selenskyj in seiner Rede in der Vollversammlung Russland vorgeworfen, nicht nur die Ukraine, sondern viele Staaten zu bedrohen. Es bestehe auch die Gefahr, dass es Atomkraftwerke in sogenannte „schmutzige Bomben“ verwandele, sagte Selenskyj unter Verweis auf das ukrainische Atomkraftwerk in Saporischschja. Die Verschleppung ukrainischer Kinder, denen in Russland beigebracht werde, die Ukraine zu hassen, nannte er einen Genozid.

Der ukrainische Regierungschef wird sich auch mit Scholz zu einem persönlichen Gespräch treffen. Dabei dürfte Selenskyj erneut auf eine Lieferung Deutschlands von Taurus-Marschflugkörpern dringen, die Scholz bislang ablehnt. Der Bundeskanzler wird ferner Algeriens Präsidenten Abdelmadjid Tebboune treffen.

Am Abend wird Scholz der „Global Citizen Award“ von der Denkfabrik Atlantic Council verliehen. Der Sozialdemokrat wird geehrt als „einzigartige Persönlichkeit und Weltbürger“. Selenskyj übrigens auch.