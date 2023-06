Schweizer entscheiden über ihr Heizungsgesetz

Die Schweizer Bevölkerung steht am Sonntag, 18. Juni, vor einer Wahl mit weitreichenden klimapolitischen Folgen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sollen sich für oder gegen eine Klimagesetzesvorlage entscheiden. Sagen sie Ja, könnten sie den Weg zu einer klimaneutralen Eidgenossenschaft bis 2050 ebnen.

Sagen sie Nein, bedeutet das ein „Weiter so” wie bisher. Politik und Öffentlichkeit in Deutschland und im Rest Europas dürften die Abstimmung in Helvetien aufmerksam verfolgen: Das geplante Schweizer Klima- und Innovationsgesetz zielt auf Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer und ihre umweltschädlichen Heizungsanlagen – ähnlich dem sogenannten Heizungsgesetz, über das die Parteien in Berlin so hart ringen. Regierung und Parlament der Schweiz haben ihr Klima- und Innovationsgesetz schon gutgeheißen. Doch das sogenannte „Stromfressergesetz“ stößt auf erbitterten Widerstand – angeführt von der rechtsnationalistischen Schweizerischen Volkspartei.

Erdöl und Erdgas komplett aus dem Ausland

Die Regierung verfolgt mit dem Gesetzesvorhaben das große Ziel, den Verbrauch von Benzin, Diesel, Heizöl und Gas schrittweise bis zur Klimaneutralität Mitte des Jahrhunderts zu senken – vor einem Verbot des Verbrauchs fossiler Energieträger schreckte sie allerdings zurück. Neben dem positiven Klimaeffekt will das Kabinett die Schweiz auch aus der Importabhängigkeit befreien: Trotz seiner Wasserkraft importiert das Alpenland rund drei Viertel seiner Energie. Erdöl und Erdgas kommen komplett aus dem Ausland.

Konkret sieht die Vorlage eine Unterstützung für Hauseigentümer von 2 Milliarden Franken über zehn Jahre vor, wenn sie auf klimafreundliche Heizsysteme umstellen. „Im Vordergrund stehen dabei Holzheizungen oder Wärmepumpen”, heißt es von der Regierung. Zudem will Bern den Ausbau der Fernwärmenetze und eine bessere Isolation der Gebäude fördern. Für Unternehmen stehen 1,2 Milliarden Franken über einen Zeitraum von sechs Jahren bereit: Finanzhilfen gibt es für Investitionen in innovative, klimafreundliche Technologien.

Populistische Kampagne in SVP-Manier

Doch Teile der Wirtschaft, Hauseigentümer und die SVP erzwangen mit einer Unterschriftensammlung das Referendum gegen das „Stromfressergesetz” – und starteten eine populistische Kampagne in gewohnt deftiger SVP-Manier. „Ich kenne kein schärferes Klimagesetz weltweit”, wetterte die SVP-Vizepräsidentin und Unternehmerin Magdalena Martullo-Blocher. Die Tochter des SVP-Übervaters Christoph Blocher und ihre Mitstreiter warnen vor einem massiv steigenden Strombedarf und explodierenden Preisen. Der geplante Umbau der Energieversorgung sei realitätsfremd, verschandele die Umwelt und belaste den Großteil der Bevölkerung: „Mit diesem Gesetz werden Strom und Energie zum Luxus für Reiche.”

Ausgerechnet der frühere SVP-Präsident und jetzige Umwelt- und Energieminister Albert Rösti muss das Gesetzesvorhaben gegen die Attacken seiner eigenen Partei verteidigen – das Kollegialprinzip in der Schweizer Regierung verlangt das so. „Ich bin Teamplayer, ich will diese Rolle auch gut meistern”, versichert Rösti.