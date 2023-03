Reform des Namensrechts: Der Staat sollte seinen Bürgern mehr Freiheit lassen

Alte Meierei am See Postfeld: Zwei Konzerte mit Peter Lühr und dem Duo Junodori

Gleich zwei Konzerte präsentiert die Alte Meierei am See in Postfeld am Wochenende, 25. und 26. März, mit einer Mischung verschiedener Musikstile. Auf der Bühne stehen Peter Lühr und das Duo Junodori.