﻿Koalition als Kompromissmaschine: Wie die Bundesregierung zur Sommerpause abschneidet

Zum Tod der Ex-Ministerpräsidentin

Weggefährten von Heide Simonis: „Sie war eine wirkliche Herausforderung“

Arien in den eigenen vier Wänden, Schatzsuche auf Flohmärkten, Urlaub in Dänemark – nach dem Tod von Heide Simonis erinnern sich Freunde und Weggefährten an die privaten Seiten der ehemaligen Ministerpräsidentin.