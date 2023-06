Wenn Chinas Ministerpräsident den Kanzler vom Kopfhörer befreit

Berlin. Vor dem Kanzleramt ist der Empfang knallrot und freundlich: Ein paar Dutzend junge Chinesen und Chinesinnen haben sich dort versammelt. Sie tragen rote T‑Shirts, die Farbe der Landesflagge. Auf einem Transparent heißen sie Chinas Ministerpräsidenten Li Qiang willkommen. Sie seien Studierende und Mitglieder einer Studentenvereinigung, sagt ein Teilnehmer. Zwischen den Versammelten stehen Boxen voller Shirts und chinesischer Fahnen, darunter auch ein Paket eines Berliner Elektronikversands, auf dem noch das Versandetikett zu sehen ist: Es ist an die chinesische Botschaft am Märkischen Ufer 54 in Berlin adressiert.

Li Qiang ist mittlerweile im Kanzleramt angekommen. Am Montagabend ist er schon einmal da gewesen, zu einem Abendessen mit Kanzler Olaf Scholz. Am Dienstagvormittag spricht man noch einmal miteinander, gemeinsam mit dem halben Kabinett, schließlich geht es um Regierungs­konsultationen – ein Format, das besondere Nähe verspricht. Wirtschaftsminister Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne), Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (beide SPD) sind dabei und von der FDP neben Finanzminister Christian Lindner, Justizminister Marco Buschmann, Verkehrsminister Volker Wissing auch Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Deren Besuch in Taiwan hat nach Einschätzung aus der Koalition dazu geführt, dass China eine Visite Lindners absagte. In Berlin sind beide dabei.

Scholz: „Kein Interesse an einer wirtschaftlichen Abkoppelung von China“

„Gemeinsam nachhaltig handeln“, dieses Motto hat sich die Bundesregierung für die Beratungen herausgesucht. Gemeinsamkeit, das ist es auch, was Scholz nach dem Treffen betont. Beim Besuch von Annalena Baerbock im März in Peking hat sich deren Amtskollege Qin Gang gegen westliche Lehrmeister verwahrt.

Scholz legt den Schongang ein: Man könne im direkten Gespräch Verständnis füreinander entwickeln und Differenzen ansprechen, sagt er. Je mehr man übereinander wisse, umso weniger komme es zu Missverständnissen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärt im Deutschlandfunk, mit verbalen Konfrontationen komme man nicht weiter.

Scholz spricht über Klimapolitik, Schuldenfragen und den Ukraine-Krieg und verknüpft alles mit Chinas Anspruch auf eine Weltmachtrolle. „Je größer die internationale Rolle ist, umso größer ist die Verantwortung“, sagt Scholz. China müsse seinen Einfluss auf Russland geltend machen und das Land dazu bewegen, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Grenzen müssen geachtet werden. „Imperialismus ist nie eine Lösung“, sagt Scholz. Man könnte dies auch als Hinweis auf den Taiwan-Konflikt verstehen, in dem China mit einer Übernahme des Inselstaats droht. Explizit spricht Scholz das Thema nicht an. Er spricht von Kooperationen bei Wind- und Solarenergie, fordert Pressefreiheit in China und den Abbau von Investitions­hemmnissen für deutsche Unternehmen. Die Bundesregierung hat oft betont, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China vermindern zu wollen. Scholz beschwichtigt: „Wir haben kein Interesse an einer wirtschaftlichen Abkoppelung von China.“

Li Qiang macht Werbung für den Wirtschaftsstandort China

Li Qiang nutzt sein Statement für eine Standortwerbung: „China hat einen riesengroßen Markt, ein vollständiges Industriesystem und reichhaltige Humanressourcen“, sagt er laut Übersetzung. Die Wirtschaft, die unter der Pandemie gelitten hat, komme nun wieder gut voran. „China und Deutschland sind einflussreiche Großstaaten, umso mehr sollten wir zusammenarbeiten.“ Bessere Kooperation unter anderem in Klima-, Gesundheits- und Finanzpolitik werden vereinbart. Die Zusammenarbeit funktioniert zunächst in ganz praktischen Fragen: Nach den Statements hilft Li Qiang Scholz, den Übersetzungskopfhörer vom Kopf zu nehmen. Fragen von Journalistinnen und Journalisten werden nicht zugelassen. CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert, die Bundesregierung habe sich dem Druck Chinas gebeugt. Es sei zudem ein Fehler, dass die Koalition ihre China-Strategie nicht vor den Konsultationen vorgelegt habe.

Am Abend reist die chinesische Delegation weiter nach Bayern. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält sich für einen Empfang bereit. Aber auch Siemens und BMW scheinen interessante Ziele.