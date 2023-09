Freya Gräfin Kerssenbrock, die in die Fußstapfen ihre Eltern (CDU und Juristen) getreten ist, geht jetzt ihren eigenen Weg. Die Kieler Gräfin wurde von Hamburgs CDU als Spitzenkandidatin zur Europawahl im Juni 2024 nominiert.

