﻿Preetz heizt klimaneutrale Wärmenetze für Innenstadt und Kloster an

Preetz treibt die Wärmewende voran. In zwei Quartieren – in der Innenstadt und im Bereich Kloster – sollen die Gebäude zukünftig möglichst mit klimaneutraler Wärme versorgt werden. Was genau geplant ist, erläutert die Stadt in zwei Info-Veranstaltungen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket