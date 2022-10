﻿Sieben statt 19 Prozent: Bund senkt Steuer für Gas und Fernwärme

Es läuft nicht bei den Fußballern des TuS Hartenholm. Wie ein angeschlagener Boxer taumelt der Landesliga-Absteiger durch die Verbandsliga Südwest, verlor vier Mal in Folge. Nach einer Krisensitzung in der Woche soll nun gegen die zweite Mannschaft des SV Todesfelde die Wende her.