Das ewig von Sozialisten regierte Andalusien hat am Sonntag gewählt und der konservativen Volkspartei einen überwältigenden Sieg beschert. Wahrscheinlich auch, weil deren Spitzenkandidat, Juanma Moreno, so ein freundlicher Mann ist.

Madrid. 41 Jahre lang regierten in Andalusien ununterbrochen die Sozialisten (PSOE). Dann, vor dreieinhalb Jahren, gab es einen Betriebsunfall: eine Koalitionsregierung aus konservativer Volkspartei (PP) und liberalen Ciudadanos, unterstützt von der Rechtsaußenpartei Vox. Von den Folgen dieses Unfalls hat sich die PSOE nicht mehr erholt. Bei den Regionalwahlen an diesem Sonntag erhielt sie noch 24,1 Prozent der Stimmen, so wenig wie nie. Die PP dagegen hat ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt, von 20,75 Prozent auf 43,1 Prozent.

Weil die großen Parteien bei der Sitzvergabe bevorzugt werden, können die Konservativen jetzt ganz allein regieren, ohne Koalitionspartner und ohne Unterstützung von Rechtsaußen. Das rote Andalusien ist schwarz geworden. Selbst das immerrote Sevilla, die Heimat von Felipe González, dem langjährigen spanischen Ministerpräsidenten, hat sich jetzt mehrheitlich für die PP entschieden.

Spitzenkandidat ist äußerst beliebt

Der Vater dieses rechten Erfolges heißt Juanma Moreno. Er ist der andalusische PP-Chef und seit Anfang 2019 Ministerpräsident der Achteinhalb-Millionen-Einwohner-Region, der bevölkerungsreichsten Spaniens. Moreno ist beliebt. Auf einer Skala von 0 bis 10 geben ihm die Andalusier die Note 6,28. Das klingt nicht beeindruckend, ist es aber für spanische Verhältnisse. Spaniens beliebteste Politikerin auf nationaler Ebene, die Arbeitsministerin Yolanda Díaz, bringt es gerade mal auf eine 4,91, Ministerpräsident Pedro Sánchez auf eine 4,31 – alles nach Umfragen des staatlichen Sozialforschungsinstituts CIS.

Die Sozialisten hatten sich in Andalusien auch deshalb so lange an der Macht halten können, weil sie die Andalusier davon überzeugten, dass eine Regierungsübernahme der Rechten fürchterlich für sie werde. Wurde sie dann aber nicht. Die Stimmung in Andalusien blieb gut, was bemerkenswert ist. Andalusien ist arm – das Pro-Kopf-Einkommen erreicht nur drei Viertel des gesamtspanischen –, aber sexy, jedenfalls für die Andalusier.

Und mit Moreno an der Regierung hörten die Politiker auf, sich untereinander zu streiten, was natürlich auch eine Leistung der linken Opposition ist. Die einzigen Misstöne kamen regelmäßig von Vox, die ihren Stimmenanteil an diesem Sonntag trotzdem von 11 auf 13,5 Prozent erhöhen konnte. Die Unzufriedenen wählen rechtsaußen. Es reichte aber nicht für die Regierungsteilnahme, weil der Aufstieg der PP – auf Kosten der liberalen Ciudadanos und auch der PSOE – zu gewaltig war.

Moreno, vor 52 Jahren als Sohn von Andalusiern in Barcelona geboren, ohne abgeschlossene akademische Ausbildung, ist ein stets freundlich lächelnder Mann, der Bescheidenheit auszustrahlen versteht. Den politischen Wandel bekamen die Andalusier vor allem in der Form sinkender Regionalsteuern – vornehmlich der Erbschaftsteuer – zu spüren. Die Andalusier tragen, wie alle Spanier, eine im europäischen Vergleich eher geringe Steuerlast, doch die Konservativen sind davon überzeugt, dass Steuersenkungen der Weg zu künftiger Prosperität sind. Wirtschaftlich hat sich Andalusien in den vergangenen dreieinhalb Jahren gehalten wie bisher. Ob Morenos Rezepte die Region aus ihrer historischen Rückständigkeit herausholen, könnte sich erst auf lange Sicht zeigen.

Zu den Verlierern dieses Sonntags gehören auch die ganz Linken, die diesmal in zwei Gruppen getrennt antraten, Adelante Andalucía und Por Andalucía, was für sie von Schaden war: Sie fielen von 16,2 auf zusammen 12,3 Prozent und haben jetzt statt 17 Sitzen nur noch 7. Moreno wird sie freundlich behandeln, wie alle andern auch. Zerstritten wie sie sind, bedeuten sie keine Gefahr für ihn.

