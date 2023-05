Umsturzpläne: drei weitere mutmaßliche „Reichsbürger“ festgenommen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen im „Reichsbürger“-Milieu sind drei weitere Personen festgenommen worden. Die Frau und zwei Männer sollen zu der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß gehören, die die Bundesanwaltschaft für eine terroristische Vereinigung mit Umsturzfantasien hält, berichteten am Montagabend SWR und ARD-Hauptstadtstudio sowie der „Spiegel“.

Einsatzkräfte des Bundeskriminalamts hätten demnach die verdächtige Frau im Bodenseekreis und die beiden Männer im Landkreis Harburg in Niedersachsen und im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg festgenommen, bestätigte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft dem „Spiegel“. Sie sollten bis Dienstagvormittag dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Die Bundesanwaltschaft werfe allen drei Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.

Laut „Spiegel“ kandidierte die jetzt festgenommene Frau bei der letzten Bundestagswahl erfolglos für die „Querdenker“-Partei „Die Basis“.

„Reichsbürger“-Razzien in mehreren Bundesländern

Im Zusammenhang mit der „Reichsbürger“-Szene hatte es im Dezember und im März Razzien in mehreren Bundesländern und der Schweiz gegeben. Die Durchsuchungen richteten sich unter anderem gegen den Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß als mutmaßlichen Rädelsführer. Bei einer der Durchsuchungen in Reutlingen schoss ein Mann auf einen Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos - der Verdächtige sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Letzten Angaben zufolge waren 30 Verdächtige im Visier der Ermittler, darunter frühere Offiziere und Polizeibeamte. Gegen sie bestehe der Verdacht der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ zweifeln die Legitimität der Bundesrepublik an.

RND/seb