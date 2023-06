﻿„Reichsbürger“ in Sachsen: Ein Ort wehrt sich gegen den falschen König

Leipzig. Der Mann, der sich „König von Deutschland“ nennt, bittet per Video-Botschaft zum „Kennenlernen“. Mit zurückgekämmtem Haar sitzt Peter Fitzek auf einer samtenen Couch. Man solle sich selbst ein Bild machen: „Was für Menschen sind wir, was ist unser Plan?“ Wer das wissen will, der muss eigentlich nur in Verfassungsschutzberichte schauen.

Da ist Fitzek immer wieder Thema. Die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland lehnt er ab, pflegt Kontakte zu Verschwörungsideologen und Rechtsextremen. Durch „Gemeinwohldörfer“ will er Kommunen schaffen in denen eigene Regeln gelten. Seine Regeln.

Der Anführer des „Königreich Deutschland“ (KDR) besitzt mittlerweile mehrere Immobilien in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen. Meist sind es herrschaftliche Anwesen, Villen oder sogar Schlösser. Gekauft vom Geld der Anhänger. Wie viele das mittlerweile sind, ist unklar. Der Verfassungsschutz schätzt die Zahl der „Reichsbürger“ und Selbstverwalter allein in Sachsen auf 2500.

Am Wochenende will der falsche König sein neuestes „Autarkieprojekt“ einweihen: Das Lehngut Halsbrücke im Landkreis Mittelsachsen. Ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 121 Hektar Land, Kühen, Schafen, einer eigenen Molkerei und einem Hofladen. Zum „Tag der offenen Tür“ gibt es Kaffee und Kuchen eine Hüpfburg für die Kleinen. So verspricht es ein Flyer, der in der Region die Runde macht. Es ist ein nachbarschaftliches Angebot, auch an jene, die gerade alles daran setzen, dass das KDR wieder aus Halsbrücke verschwindet.

Zur Gemeinderatssitzung kam auch der Verfassungsschutz

Peter Fitzek treibt seine Expansionspläne mithilfe von Mittelsmännern voran, die für ihn Immobilien kaufen. Die Kommunen erfahren deswegen meist relativ spät, wer da tatsächlich in die Nachbarschaft zieht. Um gegenzusteuern, fehlt dann meist die Zeit oder das Geld. Mit dieser Strategie hat sich Fitzek zuletzt das Schloss Bärwalde nahe Weißwasser und die ehemalige Fabrikantenvilla in Wolfsgrün im Erzgebirge gesichert. „Das hat uns getroffen wie ein Schlag“, sagt der Bürgermeister Uwe Staab (CDU).

Fitzeks Anwesen sind immer herrschaftlich, so wie die Fabrikantenvilla in Wolfsgrün. © Quelle: Jan Sternberg

Anders in Halsbrücke. Landkreis, Gemeinde und Sicherheitsbehörden beschäftigen sich seit Wochen mit dem KDR. Bei einer Gemeinderatssitzung beantwortete nicht nur Bürgermeister Andreas Beger (CDU) die Fragen besorgter Anwohner, sondern auch ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes.

Derzeit loten die Beteiligten Möglichkeiten aus, um Peter Fitzek zu stoppen. Und die Chancen stehen diesmal nicht schlecht. Denn selbst wenn Fitzek schon Zugang zum Lehngut hat, sich filmen lässt, wie er Rinder füttert – offiziell gehört ihm die Immobilie noch gar nicht.

Die Gemeinde hat mittlerweile konkrete Pläne für das Lehngut

Der Kaufvertrag zwischen ihm und dem vormaligen Besitzer, ein Architekt aus Dresden, wurde Ende Mai notariell beglaubigt. Der Gemeinde liegen aber bisher keine Unterlagen vor. „Sobald das Schreiben eintrifft, kann und muss sich die Gemeinde innerhalb von zwei Monaten äußern, ob sie ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen möchte“, so hat es Beger (CDU) zuletzt verschiedenen Medien gesagt. Konkreter möchte er sich nicht äußern, mehrere Gesprächsanfragen lässt Beger unbeantwortet. Aus dem Umfeld heißt es, man halte sich derzeit zurück, um keine Fehler zu machen.

Denn mittlerweile gibt es auch seitens der Gemeinde ziemlich konkrete Pläne für das teilweise unter Denkmalschutz stehende Lehngut. Gemeinsam mit Freiberg will Halsbrücke dort ein interkommunales Zentrum aufbauen. Ein Schulungszentrum zu Natur und Umwelt soll entstehen, ein Wohngebiet mit Mehrgenerationenprojekt. Verkehrs-, Wasser-, Grünflächen, Wald und Landwirtschaft sollen ausgewiesen werden.

Der Gemeinderat hat für das Zentrum einen entsprechenden Bebauungsplan in Auftrag zu geben. Über die Entscheidung hatte zuerst die „Freie Presse“ berichtet. Peter Fitzek ist sie natürlich auch längst bekannt, wohl auch deswegen hat er ziemlich kurzfristig den „Tag der offenen Tür“ auf dem Lehngut anberaumt. Der Mann, der sich „König von Deutschland“ nennt, dem Regeln und Gesetze ziemlich egal sind, will Tatsachen schaffen.