In einem Theater in Hannover treffen sich offenbar Anhänger der „Reichsbürger“-Szene. Allein im Dezember soll es zwei Zusammenkünfte gegeben haben. Hat sich der Inhaber radikalisiert? Künstler in der Stadt gehen auf Distanz und beenden die Zusammenarbeit.

Hannover. Das Leibniz-Theater in Hannover ist offenbar zum Treffpunkt von sogenannten Reichsbürgern und deren Sympathisanten geworden. Zuerst hatte die „taz“ über zwei solcher Versammlungen berichtet. Es soll aber bereits im Sommer ähnliche Treffen gegeben haben. Zuletzt sollen sich Szeneanhänger am 13. Dezember in der Kulturstätte getroffen haben.

Wenige Tage zuvor waren Ermittler mit einer groß angelegten Razzia am 7. Dezember gegen „Reichsbürger“ vorgegangen, die eine terroristische Vereinigung gebildet und einen Staatsstreich geplant haben sollen. Dass die Durchsuchungen Thema bei dem Treffen am 13. Dezember waren, bestätigt Theaterinhaber Joachim Hieke auf Anfrage. „Ich war dabei.“ Er habe die Technik geleitet, die Gesprächspartner vorgestellt und die Fragerunde geleitet. Dass er oder seine Gäste „Reichsbürger“ seien, streitet Hieke hingegen vehement ab.

Vorträge von einschlägig bekannten Referenten

Laut „taz“-Bericht stellt Hieke der Szene seine Räume seit ungefähr zwei Jahren zur Verfügung. Auch das Recherchenetzwerk „Endstation Rechts“ hatte bereits im Sommer von ähnlichen Treffen im Leibniz-Theater berichtet. So sollen unter anderem im Juli Vorträge stattgefunden haben, zu denen „Reichsbürger“ sowie einschlägig bekannte Referenten aus verschiedenen Bundesländern gekommen sein sollen. Hieke sagt, dass er sein Theater an „verschiedene Gruppen“ vermiete und niemanden ausschließe. Wie oft die Szene bereits im Leibniz-Theater zu Gast war, darauf geht er nicht ein.

Ein „Freigeist“ mit „Farbwissen“

Hiekes persönliche Definition von „Reichsbürgern“ ist eigenwillig: 99 Prozent der Menschen mit einem Personalausweis seien die eigentlichen „Reichsbürger“, sagt er. Der 54-Jährige sieht sich als „Freigeist“, der „die Wahrheit“ für sich beansprucht. Und die sieht seiner Meinung nach und in Kurzform so aus: Deutschland sei kein souveräner Staat. „Corona ist Fake“, sagt er. Medien und Politik wirft er Hetzkampagnen gegen Andersdenkende vor. Mit einer Analogie erklärt er seinen Aufklärungswillen: „Ich habe Farbwissen und versuche, das den Schwarz-Weiß-Wissenden zu erklären.“

Die Razzia gegen die „Reichsbürger“-Szene bezeichnet der 54‑Jährige als illegale PR‑Aktion der Bundes­regierung und spottet: „Wie hätten 25 alte Männer einen Putsch durchziehen sollen?“ Darauf, das bei den Durchsuchungen auch Waffen gefunden wurden, geht er nicht ein. Auch über die „Reichsbürger“-Nähe des ehemaligen Polizisten Michael Fritsch aus Hannover, der im Zuge der Razzia festgenommen wurde, schweigt er.

„Reichsbürger“-Razzia: Illegale Schusswaffen und Bundeswehr-Munition entdeckt Die Ermittler finden bei Durchsuchungen mindestens zehn illegale Schusswaffen. Auch Gewehr- und Gefechtsmunition aus Bundeswehr­beständen wird entdeckt. © Quelle: dpa

Künstler gehen auf Distanz

Das Theater samt Inhaber war bereits zu Zeiten der Corona-Schutzmaßnahmen aufgefallen. Mit Impf- und Testnachweisen sowie der Maskenpflicht nahm man es dort offenbar nicht so genau. Allerdings gingen Hiekes Vorbehalte gegenüber den staatlichen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland nicht so weit, finanzielle Corona-Hilfen auszuschlagen. In einem bei Youtube abrufbaren Fernsehinterview aus dem Sommer 2020 schildert er ausführlich, welche Mittel er bei Stadt, Land und Bund beantragt und erhalten hat.

Hiekes Ansichten zu Corona waren auch Künstlern unangenehm. Der Kabarettist Matthias Brodowy war seit 2016 Schirmherr der Kultureinrichtung. Er habe das Abdriften von Hieke in die Szene der Corona-Leugner beobachtet, sagt Brodowy. Im Frühjahr vergangenen Jahres beendete er deswegen die Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Theater, auf dessen Homepage er immer noch als „Schirmherr“ genannt wird. Dass sich Hieke nun offenbar weiter radikalisiert und Verfassungsgegnern die Türen öffnet, bezeichnet Brodowy als „erschreckend“. So sieht es auch der Musiker Oliver Perau. Zwei Konzerte, die für Anfang nächsten Jahres im Theater angesetzt waren, hat er abgesagt.