﻿Wie wehrt man sich gegen den „König von Deutschland“?

Wer zum „König von Deutschland“ möchte, muss erst einmal an seiner Gulasch­kanone vorbei. In Wolfsgrün im Erzgebirge thront die schlossähnliche Fabrikanten­villa Bretschneider auf einem Felsen über der Zwickauer Mulde. Unten an der Bundesstraße gibt es beim Imbiss Erbsensuppe mit Knacker an Holztischen – und unmissverständliche Ratschläge: „Der Peter“, sagt die freundliche Betreiberin zum Reporter, „sieht es nicht so gern, wenn dort oben geraucht wird. Setz dich besser hierhin.“ Ob man denn auch dazugehöre zum König­reich, fragt sie nicht ohne Neugier, ob man vielleicht aus Wittenberg angereist sei?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Lutherstadt Wittenberg krönte sich der gelernte Koch Peter Fitzek (57) vor zehn Jahren zum „König von Deutschland“. Am Rand der Stadt in einem früheren Sägewerk befindet sich immer noch offiziell das Haupt­quartier seines Fantasiereichs. Fitzek bezeichnet die Bundesrepublik als „Sklavenstaat“ und will sein eigenes Reich aufbauen, in dem niemand Steuern zahlen muss – jedenfalls wenn er dem König vorher Tausende Euro überwiesen hat. Und Fitzek expandiert. Zurzeit hat er besonders Sachsen im Blick.

Günstiger Grund und Boden fürs „Königreich“

Sachsen ist in den vergangenen Jahren ein unter Rechtsextremen beliebter Zuzugsort – auf der Suche nach vor allem repräsentativen Immobilien, wie Schlössern oder alten Gutshäusern, haben sich auch die Aktivitäten des „Königreichs Deutschland“ verstärkt. Nicht nur die rechtsextremen Freien Sachsen werben hier mit separatistischen Träumen vom „Säxit“ und treten bei „Reichsbürger“-Zusammenkünften auf. Auch Fitzek sieht hier fruchtbares geistiges Terrain – und günstigen Grund und Boden. Das erste Mal warnte der Verfassungs­schutz im Frühjahr vergangenen Jahres Landräte und Ober­bürger­meister vor den Siedlungs­projekten der „Reichsbürger“ – nur wenige Monate später wurde bekannt, dass Fitzek in Sachsen zwei herrschaftliche Anwesen gekauft hatte: Schloss Boxberg in der Oberlausitz und eben Wolfsgrün im Erzgebirge für 2,3 Millio­nen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herrschaftliches Anwesen: Schloß Wolfsgrün des „Königreichs Deutschland“. © Quelle: Jan Sternberg

Jetzt kam das dritte hinzu: Für 5,5 Millionen Euro, so Fitzek gegenüber „Bild“, verleibte sich das „Königreich“ das Kanzleilehngut Halsbrücke im Landkreis Mittelsachsen bei Freiberg ein. Das Geld stamme wie bei den anderen Käufen von seinen Untertanen, die Fitzek gegen Wohnrecht im „Königreich“ zum Teil sogar ihre Eigentums­wohnungen überschreiben.

In einem Werbevideo auf der Website des „Königreichs“ nimmt Fitzek seinen neuesten Erwerb bereits ausführlich in Beschlag und lobt den „königlichen Standard“ des von einem Dresdner Architekten aufwendig renovierten Haupthauses. Interessanter für seine Pläne eines „Autarkieprojekts“ aber sind die 121 Hektar Land mit Wald, Steinbruch, Molkerei, Käserei, Kühen, Schafen und Schweinestall. „Wir werden hier auch Alpakas halten“, kündigt Fitzek an.

„Reichsbürger“: Wie gefährlich sie sind Was sind „Reichsbürger“, welche politischen Forderungen haben sie, und welche Gefahr geht von ihnen aus? Lesen Sie mehr über die Hintergründe

Eine Gefahr für die sächsische Provinz?

Das ist keine schlechte Strategie: Die wolligen, langhalsigen Tiere sind der Sympathie­träger überhaupt. Über­trägt sich das auch auf ihren Herrscher? Können Menschen, die auf ihren Weiden Alpakas grasen lassen, böse „Reichsbürger“ sein? Ist ein König, der sich im Imagefilm rührend um das Tierwohl sorgt, eine Gefahr für die sächsische Provinz?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Verfassungs­schutz jedenfalls lässt sich von den Werbevideos nicht blenden. In mehreren Bundesländern sind die Behörden alarmiert von Fitzeks Expansions­drang – und ordnen ihn eindeutig als Feind der Demo­kratie ein. „Fitzek gilt innerhalb der extremistischen Reichsbürger­szene als besonders umtriebiger Milieu­manager“, ist im aktuellen Brandenburger Verfassungs­schutz­­­bericht zu lesen. „Er zeigt sich offen im Umgang mit rechts­extremistischen Akteuren, ist antisemitischen Verschwörungs­erzählungen zugeneigt und sehr am Geld seiner Anhänger interessiert.“ Ähnlich wie bei sektenähnlichen Organisationen wie Scientology würden „nicht unerhebliche Einnahmen über Seminar­gebühren erzielt“.

Im Königreich ist Inflation verboten. Peter Fitzek, selbst ernannter „König von Deutschland“

Die verschiedenen „Module“ des „Systemausstieg-Seminars“ kosten jeweils mehrere Hundert „E‑Mark“, das ist die Fantasie­währung des „Königreichs“. Lange galt Parität zum Euro, wegen der Inflation wurde der Wechsel­kurs im Februar auf 1,10 Euro pro „E-Mark“ festgesetzt. „Im Königreich ist Inflation verboten“ sagt Fitzek in einem zweistündigen Interview, das er im Mai in Wolfsgrün einem rechtsradikalen Youtuber und AfD-Kreisrat gegeben hat und in dem er kräftig Werbung für sein Geschäfts­modell machen darf.

Erst im Februar schloss die Bundesanstalt für Finanz­dienstleistungs­aufsicht (Bafin) die „Gemeinwohl­kasse“ des „Königreichs“, mit der Fitzek ohne Lizenz Bankgeschäfte betreiben wollte. Die Struktur bestehe weiter, aber „außerhalb der Öffentlichkeit“, sagte er jetzt in dem Interview.





Eigene Bank: Fitzeks Gemeinwohl­kasse wurde von der Finanz­dienstleistungs­aufsicht geschlossen. © Quelle: Jan Sternberg

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Anfrage des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) lässt Fitzeks Pressesprecher unbeantwortet. Oben vor der Villa in Wolfsgrün wird der Reporter ebenfalls höflich, aber bestimmt abgewimmelt. Wohnmobile stehen auf der Freifläche verteilt, Kleinkinder tapsen über den Vorplatz, im Sonnenschein wirkt alles wie in einer etwas verpeilten Landkommune.

Dann fährt ein weißer BMW-Kombi mit Wittenberger Kennzeichen den Pfad zur Bundesstraße hinunter, ein schlanker Mann mit Pferdeschwanz sitzt am Steuer. Der „König“ bevorzuge offensichtlich teure Autos und sei unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein bereits verurteilt, steht im Brandenburger Verfassungs­schutz­bericht.

Die Kollegen in Sachsen warnten das erste Mal im Frühjahr vergangenen Jahres Landräte und Oberbürger­meister vor den Siedlungs­projekten der königlichen „Reichsbürger“ – nur wenige Monate später wurde bekannt, dass Fitzek die beiden Anwesen im Freistaat gekauft hat. Der Käufer aber war nicht Peter Fitzek selbst, sondern ein unverdächtiger Strohmann. „Das hat uns getroffen wie ein Schlag“, sagt Uwe Staab (CDU). Er ist Bürgermeister in Eibenstock und eigentlich froh über jeden, der in den Ort mit knapp 6000 Einwohne­rinnen und Einwohnern ziehen möchte. Doch jetzt hat er es mit Menschen zu tun, die die Bundesrepublik ablehnen – und damit auch ihn. Staab und der Landkreis haben sich an den Freistaat gewandt, in der Hoffnung auf Unterstützung.

Das hat uns getroffen wie ein Schlag. Uwe Staab, CDU-Bürgermeister in Eibenstock

Um der Landnahme durch Rechtsextreme und „Reichsbürger“ entgegen­zu­wirken, gibt es in Sachsen ein Experten­netzwerk, das derzeit personell aufgestockt wird. Verantwortlich ist das Innenministerium – die Koordinierung übernimmt jedoch die Landesdirektion. Denn dort kennt man sich mit Bereichen bestens aus, die relevant sein können, wenn Rechtsextreme Kampfsport­veranstaltungen anmelden oder „Reichsbürger“ denkmal­geschützte Schlösser übernehmen: etwa dem Gewerbe-, Brandschutz- oder Baurecht. Das Experten­netzwerk hat bereits einige Erfolge vorzuweisen: Mit Alkohol­verbot und strengen Kontrollen vermieste man die Stimmung beim Neonazi-Festival „Schild & Schwert“. Weil er gegen Auflagen verstieß, darf der Besitzer eines Gasthofs in Staupitz keine Konzerte mehr veranstalten. Ein deutschlandweit bekannter Neonazi-Hotspot ist damit dicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn Regeln und Gesetze egal sind

Strategie der Nadelstiche nennt das Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Auch wegen Wolfsgrün gab es Gespräche zwischen Landkreis und Experten­netzwerk – was aber tun mit Menschen, denen Regeln und Gesetze ziemlich egal sind? Bürgermeister Staab berichtet, dass die Bewohner angefangen haben, ein Gebäude auf dem Grundstück abzureißen, außerdem würde die Gulasch­kanone im Tal nach einem Betreiber­wechsel ohne Genehmigung und Gewerbe­anmeldung betrieben werden. Die Post mit entsprechendem Hinweis ist bereits rausgegangen. „Wir haben dadurch ganz schön Mehrarbeit“, sagt Staab. Aber aufgeben werde man nicht.

Vorbild für Widerstand: Im 180-Einwohner-Örtchen Rutenberg in der Uckermark wehrt sich ein Bündnis gegen den Landkauf durch Fitzek. © Quelle: Jan Sternberg

Auch in Freiberg gibt es nun ersten Widerstand gegen die Landnahme des „Königs“ im Lehngut Halsbrücke. Ganz vorne ist dabei das Demokratie­­bündnis „Freiberg für alle“, das sich 2021 mit einem offenen Brief gegen die Corona-Maßnahmen-Proteste wandte, die von den rechtsextremen Freien Sachsen befeuert wurden. Der Freiberger Pfarrer Michael Stahl sagt dem RND: „Wir wollen über Fitzek und das ‚Königreich Deutschland‘ aufklären und informieren. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wer das ist und welche Gefahr davon ausgeht.“ Auf Facebook kritisiert das Bündnis: „Die Gemeinde könne ihr Vorkaufsrecht mangels finanzieller Mittel nicht ausüben. Daran zweifeln wir nicht. Aber was uns auch sprachlos macht: Die Gemeinde weiß schon länger von den Plänen und hat es nicht für nötig gehalten, hier alle Hebel in Bewegung zu setzen und die Menschen vor Ort zu informieren.“

Pfarrer Stahl sucht zudem Rat in der brandenburgischen Uckermark. In dem 180-Einwohner-Örtchen Ruten­berg kämpft ein Demokratie­bündnis gegen die Landnahme durch Fitzeks Truppen. Eine landwirtschaftliche Genossenschaft mit 40 Hektar Land und dem großen Gebäude der „Naturscheune“ hatten Fitzeks Anhänger schon übernommen. Weitere Häuser hatten sie im Visier. Würde Rutenberg zum „Gemeinwohldorf“ des „Königs“ werden? Dorfbewohner und Behörden setzten alle Hebel in Bewegung, konnten den Verkauf weiterer Gebäude verhindern. Slogans wie „Kein Reich, kein König, keine Sekte“ hängen im ganzen Ort. Der Landkreis und die Stadt Lychen, zu der Rutenberg gehört, achten verstärkt auf die Durchsetzung von Gesetzen von Baurecht bis Schulpflicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Will keinen Dialog mit dem ‚KRD‘: Jörg Mellenthien von der Bürgerinitiative Rutenberg. © Quelle: Jan Sternberg

Kürzlich hing ein Aushang der „Naturscheune“-Macher im Dorf, die jetzt unter dem Namen WaGaBundt auftritt. Sie hätten sich entschieden, die „bisherige Zusammenarbeit mit dem KRD auszusetzen“, um sich „neu zu orientieren“. Das sei nur eine Finte, um das Dorf zu spalten, glauben die Akteure vom Demokratie­bündnis, weder die Ankündigung noch der neue Name würden irgendetwas ändern. Im Hintergrund zögen weitere Fitzek-Leute die Fäden, nur jetzt besser verborgen. „Der Einfluss des ‚KRD‘ in der Naturscheune wird auch nicht durch Umbenennungen oder Gründungen neuer Vereine oder Organisationen beseitigt“, schreiben sie in einem Brief an alle Dorfbewohner und ‑bewohnerinnen. „Eine Basis für einen Dialog entsteht so nicht.“