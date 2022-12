﻿Wer ist die „Reichsbürger“-Ärztin, die nach dem Putsch „Ministerin“ werden sollte?

Melanie R. war offenbar tief in Planungen für einen Staatsstreich der „Reichsbürger“ verstrickt. In ihrem Heimatort ahnte niemand etwas. Über das unauffällige Leben einer mutmaßlichen Putschistin.

Hannover. Offenbar plante Melanie R. einen Staatsstreich. Die Bundesanwaltschaft schreibt der Ärztin sogar eine führende Rolle in der Verschwörung zu. Demnach glaubte sie, dass eine gewisse „Allianz“ bald zuschlagen und so den Weg zu einer neuen staatlichen Ordnung in Deutschland ebnen würde. Der Staatsstreich scheiterte am 7. Dezember, als mehr als 3000 Polizisten zugriffen. In einem niedersächsischen Dorf wurde Melanie R. in der bis heute umfangreichsten Polizeiaktion der Nachkriegsgeschichte festgenommen.

Das neue Staatsgebilde war da in Grundzügen bereits entworfen: Der Frankfurter Unternehmer Heinrich Prinz Reuß sollte an der Spitze stehen. Der Abkömmling eines Adelsgeschlechts mit Jagdschloss in Thüringen nennt sich selbst Heinrich XVIII. Prinz Reuß, was ein bisschen mehr nach Herrscher klingt. Die Bundesanwaltschaft behandelt ihn als Rädelsführer. die Die Hausärztin Melanie R. sollte als „Gesundheitsministerin“ Teil der neuen Regierung werden und dann auch für spirituelle Fragen zuständig sein.

„Reichsbürger"-Razzia: Illegale Schusswaffen und Bundeswehr-Munition entdeckt Die Ermittler finden bei Durchsuchungen mindestens zehn illegale Schusswaffen. Auch Gewehr- und Gefechtsmunition aus Bundeswehr-Beständen wird entdeckt.

„Reichsbürger“-Ärztin in Untersuchungshaft

Nach ihrer Festnahme am frühen Morgen wurde Melanie R. neben 24 weiteren Verschwörern aus dem „Reichsbürger“-Milieu nach Karlsruhe gebracht, wo sie am folgenden Tag dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt wurde. Der ordnete Untersuchungshaft an. Der Vorwurf lautet: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Melanie R. eine Putschistin, „Reichsbürgerin“ und Teil einer Verschwörung mutmaßlicher Terroristen, die „einem Konglomerat aus Narrativen der sogenannten ,Reichsbürger‘- und QAnon-Ideologie“ anhängen, wie die Bundesanwaltschaft schreibt? Die auf eine Befreiung durch die „Allianz“, einen angeblichen technisch überlegenen Geheimbund aus Regierungen, Militärs und Nachrichtendiensten anderer Staaten warten, deren Einschreiten unmittelbar bevorstehe? Die dann ebenfalls zuschlagen wollten und auch vor Gewalt und selbst vor Tötungsdelikten nicht zurückschrecken würden?

Biografie lässt keinen Extremismus vermuten

Bei flüchtiger Betrachtung der augenscheinlich so unauffälligen Biografie der Internistin käme man niemals auf so etwas. Melanie R. hat einen erwachsenen Sohn, der Musiker in Braunschweig ist. Nach dem Studium an der Medizinischen Hochschule in Hannover (MHH) und der Promotion hat R. am Klinikum Braunschweig gearbeitet, 2009 eine Gemeinschaftspraxis gegründet.

Im Internet gibt R. in einem Portal für Arztsuche als Fachgebiete Arbeitsmedizin und Innere Medizin an. Ein zumindest leichter Hang zur Esoterik offenbart sich. Als „Teilgebiet“ gibt sie im Ärzteportal „Naturheilverfahren“ an. Bei Facebook ist Melanie R. einem Mann aus der Schweiz befreundet, der in dem sozialen Netzwerk als „Medium, Lehrer für Medialität und spirituelle Entwicklung“ firmiert.

Bild von Melanie R. gelöscht

Bis zum 7. Dezember gab es ein Foto auf der Homepage ihrer früheren Praxis. Das Bild mit der freundlich schauenden Frau wurde inzwischen entfernt, und die früheren Kollegen distanzieren sich in einem Aushang an der Praxistür: „Die Nachricht vom 7. Dezember 2022, dass Frau Dr. Melanie R. Mitglied in einer terroristischen Vereinigung sein soll, kam für mich und das gesamte Praxisteam überraschend“, erklärt der Arzt, mit dem R. die Gemeinschaftspraxis 2009 gegründet hat.

Man würde gerne mit dem früheren Kollegen über Melanie R. sprechen. Aber Anrufe wehrt die Praxis ab. Man habe „Infektionssprechstunde“ und auch später sei keine Zeit, sagt eine Mitarbeiterin. Eine Anfrage per E-Mail bleibt unbeantwortet. Auch der Sohn reagiert nicht auf Anfragen. Ebenso wenig der hannoversche Verteidiger von R. Eine Mitarbeiterin erklärt letztlich: „Der Rechtsanwalt ist generell für keine Anfragen zu sprechen.“

Kollegen distanzieren sich von Ärztin

Bleibt der Aushang an der Praxistür: Die Ärzte distanzieren sich von jeglichem rechtsextremen Gedankengut. „,Reichsbürger‘-Gedanken und Gewalt zur Durchsetzung von politischen Zielen verurteilen wir zutiefst. Dies hat in unserer Praxis keinen Platz. Wir stehen für die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Patienten und Patientinnen.“

Die „Braunschweiger Zeitung“ hat notiert, dass die Menschen ihres 18.000 Einwohner zählenden Heimatortes Vechelde „nur Gutes“ über R. berichten. Als „soziale, engagierte Ärztin“ wird Melanie R. beschrieben, die sich rührend um die Menschen im Seniorenheim gekümmert habe und im Sportverein aktiv war. Mit ihrer Mutter soll R. bis zu deren Tod in diesem Jahr zusammengelebt haben. Bis sie starb habe sich die Tochter liebevoll um ihre Mutter gekümmert.

Ärztin zahlte fast 30.000 Euro für Putsch

Das passt nicht zu dem, was die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft ergeben haben. Dass R. seit Ende 2021 in die Pläne für einen gewaltsamen Staatsstreich verstrickt war, auch finanziell. Mit annähernd 30.000 Euro soll sie sich beteiligt haben. Eine gewisse Nähe zu Impfgegnern und Corona-Leugnern offenbart sich in Erzählungen ihres Umfelds. Ein Verkäufer in einer Bäckerei weiß in der „Braunschweiger Zeitung“ zu berichten, dass R. von der Corona-Schutzimpfung abgeraten haben soll. Angeblich gebe zu viele Metallrückstände im Impfstoff.

Patienten haben demnach auch in der Apotheke berichtet, R. sei „Corona-kritisch“. Was wohl weniger bekannt war: R. war zumindest eine Zeit lang die Lebensgefährtin von Michael Fritsch, dem Kriminalbeamten bei der hannoverschen Polizei, der im Sommer per Gerichtsbeschluss als „Reichsbürger“ aus dem Polizeidienst entfernt wurde. Auch Fritsch wurde am 7. Dezember festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er soll Teil des Führungsstabs des militärischen Arms der Verschwörer gewesen sein.

Heimliche Treffen im Jagdschloss

Heimliche Treffen: Das Jagdschloss Waidmannsheil des Unternehmers Heinrich Prinz Reuß. © Quelle: Bodo Schackow/dpa

In ihrem Heimatort Vechelde ist wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, dass R. regelmäßig nach Bad Lobenstein in Thüringen gefahren sein muss, wo Prinz Reuß sein Jagdschloss im Wald hat. Dort soll sich der „Rat“, dem Heinrich XVIII als künftiges Staatsoberhaupt vorstand, seit November 2021 regelmäßig heimlich getroffen haben, „um die angestrebte Machtübernahme in Deutschland und den Aufbau eigener Staatsstrukturen zu planen“, wie die Bundesanwaltschaft schreibt.

Vielleicht hat R. Fahrgemeinschaften mit dem hannoverschen Anwalt Tim Paul G. gebildet, um nach Thüringen zu gelangen. Im Jagdschloss Waidmannsheil, 1837 erbaut, fand sich regelmäßig eine interessante Runde ein: Der Anwalt G. war den Ermittlungen zufolge als „Außenminister“ der neuen Regierung vorgesehen, die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann sollte offenbar „Justizministerin“ werden. Die Astrologin Ruth L. aus Heppenheim (Baden-Württemberg) sollte in der Übergangsregierung für „Spiritualität“ zuständig sein. Der Tenor René R., der sich selbst „Pforzheimer Caruso“ nennt, sollte wohl „Kultusminister“ werden – und Melanie R. eben „Gesundheitsministerin“.