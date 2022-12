Extremismusexperte: „Realistisch, dass sie Terror und extrem brutale Angriffe verüben“

Eine Person (2. v. r.) wird von Polizisten aus einem Hubschrauber gebracht. Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen mehrere Menschen aus der sogenannten Reichsbürger-Szene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen. Zahlreiche Beamte waren in mehreren Bundesländern im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde. Beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe sollen die Haftprüfungen stattfinden.

Peter R. Neumann ist Terrorismus- und Extremismusexperte und lehrt am King‘s College London. Dort hat er das International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) gegründet.

Hat Sie die großangelegte Razzia gegen „Reichsbürger“ überrascht, Herr Neumann?

Nein, es hat sich schon seit zwei Jahren immer deutlicher abgezeichnet, dass sich aus den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung eine extremistische Bewegung bildet. Jetzt sehen wir, dass sich diese Bewegung radikalisiert hat und dass es ihr gelungen ist, sich auszubreiten und neue Allianzen zu schließen.

Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, die von dieser Gruppe ausging?

Die Gefahr war groß, dass diese „Reichsbürger“-Gruppe Anschläge gegen Amtsträger und staatliche Institutionen verübt. Es ist auch realistisch, dass sie Terror und extrem brutale Angriffe verüben, auch auf die kritische Infrastruktur, um eine Krise in Deutschland auszulösen. Es ging von ihnen aber nicht nur eine Gefahr durch terroristische Angriffe aus, sondern auch durch die Zersetzung des Staates. Denn Teile der Gruppe waren aktive und ehemalige Beschäftigte aus Polizei, Bundeswehr und Justiz. Dabei sollten sie die staatliche Ordnung eigentlich am stärksten verteidigen.

Waren denn auch die Umsturzpläne realistisch?

Nein, ich glaube nicht, dass es der Gruppe gelungen wäre, einen Staatsstreich durchzuführen. Dafür sind hundert oder zweihundert Personen einfach zu wenig, selbst wenn ehemalige Soldaten und Polizisten unter ihnen sind. Es ist eine Wahnvorstellung zu glauben, Millionen von Menschen würden sich einem solchen Umsturzversuch anschließen. Diese verrückten Pläne zeigen, in welcher Fantasiewelt diese Menschen leben.

Sind das überhaupt die „Reichsbürger“, wie es sie vor einigen Jahren schon gab?

Durch die Mobilisierung gegen die Corona-Maßnahmen ist eine extreme Bewegung entstanden. „Reichsbürger“ haben dadurch die Möglichkeit bekommen, sich mit anderen Gruppen zu vernetzen, so etwa „Querdenker“, AfD-Anhänger und andere Rechtsextreme, und aus diesen Gruppen auch Zulauf bekommen. Alle diese Gruppen haben die Corona-Maßnahmen als gemeinsamen Feind ausgemacht, in den vergangenen Jahren und Monaten Netzwerke gebildet und sich auch deutlich radikalisiert.

Die Corona-Maßnahmen sind jetzt aber weitgehend aufgehoben. Entzieht die Regierung den „Reichsbürgern“ dadurch nicht ihre Grundlage?

Ganz bestimmt nicht. Wir haben bereits häufiger gesehen, dass große radikale Bewegungen sehr viele Menschen in Deutschland mobilisiert haben und ihnen dann ihr eigentliches Thema verloren geht. Die Bewegung verliert dann den Großteil ihrer Anhänger, aber ein harter Kern bleibt, radikalisiert sich und sucht sich neue Themen. Wir dürfen uns auch nicht vormachen, dass bloß, weil nicht mehr 100. 000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, sich die Bewegung der Corona-Gegner aufgelöst hätte. Das ist ein gefährlicher Trugschluss, denn die Bewegung existiert weiter. Das Brisante ist die Breite der Gruppe.

Inwiefern?

Dass eine frühere AfD-Abgeordnete unter den festgenommenen Personen ist, deutet darauf hin, dass die „Reichsbürger“ auch in politische Parteien eindringen. Wir haben in der Vergangenheit bereits gesehen, dass auch aktive AfD-Abgeordnete und ihre Mitarbeiter mit der Ideologie der „Reichsbürger“ sympathisieren. Diese Leute haben Bundestagsausweise und Zugriff auf vertrauliche Unterlagen und sympathisieren mit einer Gruppe, die das Reichstagsgebäude stürmen wollte. Das ist eine große Gefahr.

Auffällig ist, dass unter den Festgenommenen viele mit adligem Namen sind.

Sie erkennen den Staat nicht an und wollen zurück zu einem Deutschland zu Bismarcks Zeiten. Das ist für viele Personen, die aus der damaligen Aristokratie kommen, vielleicht eine attraktive Verlockung. Sie spekulieren darauf, eine Gelegenheit zu bekommen, ihre Macht zurückzuerhalten.

Gehen Sie davon aus, dass die festgenommenen Personen nur die Spitze des Eisbergs sind?

Der innerste Zirkel der Bewegung mag vielleicht festgenommen worden sein. Aber die Gruppe der radikalen „Reichsbürger“ ist deutlich größer und es gibt noch viele, gegen die unsere Sicherheitsbehörden womöglich einfach nicht genug in der Hand hatten. Es ist aber ein großer Erfolg der Behörden, dass sie dieses Netzwerk ausgehoben haben, bevor es Anschläge gegen den Staat verüben konnte. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten mehr solcher Verhaftungen sehen.