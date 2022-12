﻿Abgeführt – und vorgeführt

Es war nicht nur eine Festnahme, es war eine Show. Als vermummte Polizeibeamte am Mittwochmorgen im Frankfurter Westend das Privathaus von Heinrich XIII. Prinz Reuß umstellt hatten, war allen Beteiligten klar: Der Rädelsführer der Reichsbürger in Deutschland wird nicht nur abgeführt. Er wird auch vorgeführt. Kamerateams und Fotografen waren schon vor Ort.

Wer der Presse in diesem Fall mal wieder einen Tipp gegeben hat, weiß der Teufel. Fest steht: Der Festgenommene ist juristisch eine sogenannte Person der Zeitgeschichte und muss deshalb damit leben, dass die Bilder veröffentlicht werden.

Eine tiefe Zäsur

So stellten am Mittwoch Medien aus Deutschland und der ganzen Welt scharf auf einen alten Mann mit wallendem grauen Haar und silberner Brille, der in kariertem Tweedjackett und rostfarbener Hose aus seinem Haus mit der Nummer 14 herauskam. Als ihn die Beamten zum Polizeifahrzeug führten, trug Prinz Reuß eine weiße FFP-2-Maske. Und Handschellen.

In Justizkreisen weiß man: Oft bringen solche Bilder eine tiefere Zäsur ins Leben der Betroffenen als alle späteren strafrechtlichen Folgen. Sie verunsichern nicht nur den Festgenommenen, sondern immer auch dessen Umfeld. Und weil die nachfolgenden Vibrationen einander verstärken, kann es sinnvoll sein, obskure Organisationen wie die „Reichsbürger“ einfach mal durch eine Vielzahl von Razzien gleichzeitig zu erschüttern.

Genau dies geschah an diesem Mittwoch – nach monatelangen Vorbereitungen und einem minutiös vorbereiteten Plan.

3000 Beamte, 23 Festnahmen

Rund 3000 Beamte aus Bund und Ländern waren gleichzeitig bei 150 Durchsuchungen in elf Bundesländern im Einsatz, es gab 23 Festnahmen in Deutschland: in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen. Auch in Österreich und Italien wurde je eine Person festgenommen. Durchsuchungen gab es darüber hinaus in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik haben die Sicherheitsbehörden so großes Besteck herausgeholt. Generalbundesanwalt Peter Frank verwies am Mittwoch in Karlsruhe auf die staats- und demokratiegefährdende Dimension dessen, was die „Reichsbürger“ planten, von Putsch und Einsetzung einer eigenen Regierung, für die schon Ministerinnen und Minister ausgewählt waren, bis zu bewaffneten Angriffen auf den Bundestag.

Zu dem in letzter Zeit immer bedrohlicher werdenden Profil der Rechtsextremistengruppe gehören nach bisherigen Erkenntnissen folgende Elemente:

Räte für die Ressorts: In Anlehnung an die Ministerien der Bundesregierung plante die Terrorzelle, nach dem Umsturz Räte für verschiedene Ressorts aufzustellen. Die „Reichsbürger“ hatten sich bereits auf verantwortliche Personen für die Bereiche Außenpolitik und Gesundheit verständigt. Für den Bereich Justiz war die frühere AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann vorgesehen. Malsack-Winkemann war 2021 aus dem Bundestag ausgeschieden und hatte ihren Beruf als Richterin in Berlin wieder aufgenommen; die Berliner Senatsverwaltung hatte vergeblich versucht, sie aus dem Richteramt zu entfernen.

Militärischer Arm: Gleich mehrere der Festgenommenen waren Bundeswehrsoldaten, einige stammten aus dem Kommando Spezialkräfte (KSK). „Die Ermittlungen richten sich unter anderem gegen einen aktiven Soldaten sowie mehrere Reservisten“, erklärte ein Sprecher des Militärischen Abschirmdiensts (MAD) in Köln. Der noch aktive Soldat war Angehöriger des KSK, hatte dort aber keine leitende Funktion. Er war in der Bundeswehr bereits als Impfgegner aufgefallen. Ein weiterer früherer KSK-Kämpfer namens Rüdiger von P. soll aus der Bundeswehr entlassen worden sein, weil er in der Vergangenheit Waffen veruntreut haben soll. Ihm wollten die Reichsbürger die Führung ihres „militärischen Arms“ anvertrauen. Geplant waren der Aufbau einer abhörsicheren Kommunikations- und IT-Struktur und die Durchführung von Schießübungen.

Verdächtige nach Reichsbürger-Razzia beim Bundesanwalt vorgeführt Nach einer europaweiten Razzia unter Führung deutscher Behörden waren 25 Personen festgenommen worden. © Quelle: Reuters

Polizeikontakte: Der festgenommene Michael F. hat bei der Landespolizei in Niedersachsen gearbeitet. Dass er Verbindungen in die Szene hat, war seinem Arbeitgeber sei 2020 bekannt. F. wurde im April dieses Jahres aus dem Polizeidienst entlassen, nachdem seine Mitgliedschaft bei den „Reichsbürgern“ bekannt geworden war. Er hat Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft zusammen mit anderen Festgenommenen versucht, gezielt Polizeibeamte in Norddeutschland anzuwerben.

Staatschef: Prinz Reuß hat sich selbst als neues Staatsoberhaupt vorgesehen – ein Plan, der offenbar seiner eigenen Familie peinlich ist. Das Fürstenhaus Reuß ließ schon im Sommer durch einen Sprecher erklären, Heinrich XIII. habe „vor 14 Jahren auf eigenen Wunsch den Familienverbund verlassen“, es gebe auch seit längerem keinen persönlichen Kontakt mehr. Den „entfernten“ Verwandten beschrieb der Sprecher als einen „verwirrten alten Mann“, der „verschwörungstheoretischen Irrmeinungen aufsitzt“. Die Anwälte der Beschuldigten waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

„Reichsbürger“-Pläne: Lächerliche Fantasie oder ernst zu nehmender Umsturzplan?

Auch wenn man die Wahrheit nur irgendwo in der Mitte vermutet: Hier wächst eine konkrete Gefahr. Die „Reichsbürger“ hätten zwar derzeit weder genug Macht noch genug Masse, um die Republik aus den Angeln zu heben. Da sie jedoch einen militärischen Arm haben, der bereits nach Waffen griff, sind ihnen blutige Überfälle durchaus zuzutrauen. Und damit greifen dann schon die ungnädig ausgeformten, jahrzehntelang mehrfach nachgeschärften deutschen Gesetze zur Terrorabwehr.

Das deutsche Recht kennt an dieser Stelle keinen Spaß. Auch wer es als einfacher „Reichsbürger“ vielleicht nur genoss, bei nationalistischen Reden vor einem Wimpel mit Troddeln beim Bier zu sitzen, könnte künftig – wenn sich der aktuelle Verdacht des Generalbundesanwalts bestätigt – wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt werden. Auf einen eigenen Tatbeitrag kommt es nicht an. Auch jenen, die selbst niemandem Leid zugefügt haben, drohen dann nach Paragraph 129a Strafgesetzbuch bis zu zehn Jahre Haft. Es genügt, wenn „Zwecke oder Tätigkeit“ der Vereinigung, bei der sie mitmachen, auf Verbrechen ausgerichtet sind.

Genau dies gilt es jetzt auszuleuchten. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, wie weit die Pläne in Richtung Umsturz und Gewalt wirklich schon gediehen waren. Im Polizeirecht gilt: Wenn die Gefahr groß ist, muss auch bei geringer Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts gehandelt werden. Die Amerikaner haben eine simple Formel dafür: better safe than sorry.

Unabhängig davon bekommt jetzt die Debatte um Rechtsradikale im öffentliche Dienst neuen Schub. „Unser Rechtsstaat ist stark, wir wissen uns mit aller Härte gegen die Feinde der Demokratie zu wehren“, betonte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) gestern. Wie aber passt dazu eine Richterin aus Berlin, die Justizministerin einer Reichsbürger-Regierung werden will? Und wie passen dazu Polizisten und Soldaten, die sich ebenfalls heimlich ein Ende von Rechtsstaat und Demokratie herbeisehnen?

„Es ist besorgniserregend, dass mehrere aktive und ausgeschiedene Soldaten und Polizisten Teil der Reichsbürger waren“, sagt der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) RND. Insbesondere die Bundeswehr habe nach wie vor ein erhebliches Problem mit Rechtsextremisten in ihren Reihen. „Die bisherigen Maßnahmen zur Reform des KSK reichen offensichtlich nicht aus, um sicherzustellen, dass keine Rechtsextremisten mehr in der Eliteeinheit dienen.“

Die AfD hält sich bedeckt

Kuhle verwies auf die im Ampel-Koalitionsvertrag verabredete Verschärfung des Beamtenrechts. Ministerin Faeser solle dazu jetzt zügig einen Vorschlag vorlegen. Der Liberale verlangte, dabei auch Pensionäre ins Visier zu nehmen: „Auch im Ruhestand kann aus einem Beamten nicht einfach ein Reichsbürger werden, der sich an Umsturzplänen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung beteiligt. Wenn doch, darf keine staatliche Alimentierung durch Pensionszahlungen mehr erfolgen.“

Unklar blieb, ob die AfD Konsequenzen mit Blick auf eigene Mitglieder ziehen will. Auf RND-Anfrage ließen die AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel mitteilen: „Von dem Fall haben wir heute, wie die meisten Bürger auch, erst aus den Medien erfahren. Wir verurteilen solche Bestrebungen und lehnen diese nachdrücklich ab. Nun gilt es die Ermittlungen abzuwarten.“ Auf die Frage, ob die AfD die festgenommene Birgit Malsack-Winkelmann aus der Partei ausschließen wird, gingen sie nicht ein.