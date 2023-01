Nach Reichsbürger-Razzia: Zahl der Beschuldigten auf 55 gestiegen

2706 Verhandlungen in 117 Theatern in 31 Ländern – das ist im Jahr acht nach der Uraufführung am 3. Oktober 2015 die Bilanz von Ferdinand von Schirachs Gerichtsstück „Terror“, in dem das Publikum über den Ausgang entscheidet. Schuldig oder nicht schuldig ist nun in einer neuen Inszenierung die Frage am Landestheater.