Rekruten gesucht? Wagner-Söldnergruppe wirbt offenbar auf Social Media

Moskau. Es ist nicht die erste Werbeaktion, um neue Rekruten an die Front zu locken. Jetzt aber beschreitet die Wagner-Söldenergruppe offenbar einen ganz neuen Weg, um die geschwächten Reihen wieder aufzufüllen. Nach einem aktuellen Medienbericht soll die Gruppe soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook dafür genutzt haben, um neue Kämpfer für den Kampf gegen die Ukraine anzuwerben. Die Posts seien in verschiedenen Sprachen - darunter Französisch, Spanisch und Indonesisch - erschienen und hätten mit konkreten monatlichen Gehältern sowie weiteren Vergünstigungen geworben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog +++

Wie das Nachrichtenportal „Politico.eu“ berichtet, hätten die Anzeigen mit Propagandabildern und -videos rund 120.000 Views erreicht. Sie enthielten zudem Telefonnummern und Verweise auf Telegram-Kanäle. Auch wenn die Recherchen nicht mit absoluter Klarheit ergeben hätten, dass Wagner Urheber der Postings sei, hätten unabhängige Untersuchungen eines nicht namentlich genannten „westlichen Regierungsmitglieds“ ergeben, dass mindestens zwei der Telefonnummern in Verbindung mit der Söldnergruppe oder russischen Geheimdiensten stünden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gute Boni für Resultate“

Konkret sei in den Anzeigen nach Sanitätern, Drohnen-Piloten und Psychologen gesucht worden. Neben einem monatlichen Gehalt von rund 240.000 Rubel (2800 Euro) sei zudem mit „guten Boni für Resultate“ und Krankenversicherungen geworben worden. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 betrug der Durchschnittslohn in Russland knapp umgerechnet knapp 600 Euro. „Verteidigen Sie jetzt mit uns die Ehre Russlands und eine multipolare Welt!“, hieß es dem Bericht zufolge in einem Posting auf Französisch. In einem weiteren Text sei die Söldnergruppe als Team beschrieben worden, das auf „Effizienz und Gewinnen“ fokussiert sei.

Die Wagner-Söldnergruppe ist vor allem in der Ukraine aktiv - bis vor Kurzem vor allem im umkämpften Osten des Landes. Aber auch in Afrika kamen immer wieder Söldner zum Einsatz. Zunächst hatte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in Gefängnissen Strafgefangene für seine Einheit abgeworben, die zuletzt den Verlust von rund 20.000 Kämpfern in der Region Bachmut verschmerzen musste. Das Anwerben in Gefängnissen hatte die Gruppe zu Jahresbeginn beenden müssen. Nach den hohen Verlusten zogen sich die Kämpfer zuletzt aus der umkämpften Stadt Bachmut zurück.

Wagner-Chef frustriert: Prigoschin wollte offenbar russische Truppenstellungen verraten Einem US-Medienbericht zufolge soll der Chef der Söldnertruppe Wagner der Ukraine angeboten haben, Stellungen russischer Truppen zu verraten. © Quelle: dpa

Auf Anfrage von Politico reagierte Twitter lediglich mit einem Kackhaufen-Emoji. Derzeit eine übliche Antwort auf Presse-Anfrage an den Konzern. Der Facebook-Mutterkonzern Meta hingegen teilte mit, sie würde Postings, die Unterstützung für die Wagner-Gruppe enthalten, entfernen. „Wir haben die Wagner-Gruppe als gefährliche Organisation eingestuft, was bedeutet, dass sie auf unseren Plattformen nicht präsent sein kann“, so ein Sprecher. Gegen Ende der Politico-Recherchen seien jedoch 58 der 60 Postings auf Twitter und Facebook weiterhin zu sehen gewesen.

RND/ag