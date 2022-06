Viele Gastarbeiter kehren in Heimat zurück

Immer mehr Renten werden ins Ausland überwiesen

Eine Seniorin hält ihren Rentenbescheid in der Hand. (Symbolbild)

1,72 Millionen Renten wurden im vergangenen Jahr ins Ausland ausgezahlt. Gut 13 Prozent davon gingen an Deutsche, die im Ausland leben. Den Bärenanteil jedoch erhalten ehemalige Gastarbeiter, die früher in Deutschland arbeiteten und nun in ihre Heimat zurückgekehrt sind.