Bericht: Renten sollen um bis zu 4,2 Prozent steigen

Die Renten sollen im kommenden Jahr um 3,5 Prozent in Westdeutschland und um 4,2 Prozent in Ostdeutschland steigen. Das berichtet die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf den vorläufigen Rentenversicherungsbericht 2022. Endgültig festgelegt werden die Rentenanpassungen aber erst im kommenden Frühjahr, wenn Daten zur Lohnentwicklung 2022 vollständig vorliegen.

Arbeitsminister Hubertus Heil sprach gegenüber der Zeitung von einer „spürbaren Rentenerhöhung“, mit der Rentnerinnen und Rentner nach den jetzt vorliegenden Daten rechnen könnten. Die Renten sind an die Löhne gekoppelt, für dieses Jahr rechnen die Rentenexperten dem Bericht zufolge mit einem Lohnzuwachs von 4,5 Prozent. „Mir ist wichtig, dass davon auch die Rente profitiert“, so Heil.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag liegt laut „Bild am Sonntag“ bei 1089 Euro im Monat. Bei der entsprechenden Anpassung wären das im Westen 38 Euro mehr, im Osten knapp 46 Euro.

In diesem Jahr wurden die Renten im Westen um 5,35 Prozent und im Osten um 6,12 Prozent erhöht. In Deutschland gibt es rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner.

