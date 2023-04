Renten- und Steuervorschläge der CDU: Kommt es zum Streit?

Berlin. Das Handy von CDU-Vize Carsten Linnemann stand am Wochenende nicht mehr still. „Ich habe in den vergangenen Tagen sehr viele Telefonate geführt“, sagt der Christdemokrat dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es ist Teil seiner Jobbeschreibung, sich Kritik und Lob von CDU-Mitgliedern und -wählern anzuhören: Er ist Vorsitzender der Grundsatzprogrammkommission, die der Partei nach dem Bundestagswahldebakel ein neues Programm und damit bestenfalls wieder ein Profil geben soll. Da wollen ihm einige die Meinung sagen. Zurzeit gibt es jedoch mehr Redebedarf als sonst.

Linnemanns Gesprächspartner wollten über die Renten- und Steuerpläne aus der CDU diskutieren, die jüngst publik geworden sind. Viele CDU-Wähler hätten darauf positiv reagiert, andere kritisch, sagt er. „Ich habe mir die Zeit genommen und den Kritikern erklärt, dass es uns um ein großes Steuer- und Rentenkonzept geht und wir eine Debatte in der Partei anstoßen wollen.“ Letzteres ist geglückt.

CDU-Vize Carsten Linnemann ist verantwortlich für die Ausarbeitung des Grundsatzprogramms. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Renten- und Steuerpläne der CDU: Kopfschütteln in den eigenen Reihen

Bis zur Europawahl 2024 will die Partei ein neues Grundsatzprogramm ausarbeiten. Dafür beugen sich seit Monaten verschiedene Fachgruppen im Konrad-Adenauer-Haus über Themen wie soziale Sicherung, Wohlstand und Bildungsaufstieg. Papiere sollen sie ausdrücklich nicht ausformulieren, vielmehr unterschiedliche Positionen diskutieren und Thesen aufstellen. Denn bis das Programm geschrieben wird, dürfte sich noch einiges an den ersten Vorschlägen ändern. Dass jetzt aber doch Papiere, die sich wie ein Wahlprogramm lesen, an die Öffentlichkeit geraten sind, sorgt in der Partei für Kopfschütteln. Manche Vorschläge lösten heftigen Gegenwind aus – nicht nur vom politischen Gegner.

Die Debatte kam wegen der Forderung der Wohlstands-Fachgruppe nach einer Anpassung der Einkommenssteuer ins Rollen. „Wir wollen die hart arbeitende Mitte entlasten und daher den Einkommenssteuertarif spürbar abflachen“, heißt es in dem Papier. Der Solidaritätszuschlag solle komplett abgeschafft werden. Im Gegenzug könne der Steuersatz für Spitzenverdiener mit besonders hohen Einkommen steigen.

Renten- und Steuerpläne der CDU: Lob von der SPD, Häme von FDP

Der Vorstoß aus der CDU ist überraschend, immerhin hat sich die Partei in den vergangenen Jahren strikt gegen Steuererhöhungen gestemmt. Die SPD lobte die CDU für den Sinneswandel. Die Mittelstandsunion, die Steuererhöhungen grundsätzlich ablehnt, dürfte nicht begeistert gewesen sein. Für die politischen Gegner war es ein Geschenk, die Veröffentlichung kam pünktlich zum FDP-Parteitag. Die Liberalen, die insbesondere bei der Finanzpolitik in ständiger Konkurrenz zur CDU stehen, nahmen den Ball dankend auf. „Für mich klingt das nicht nach CDU, sondern nach DDR“, polterte FDP-Chef Christian Lindner und warnte, wenn man die Vorschläge ernst nähme, könnte der Spitzensteuersatz zur Gegenfinanzierung stark steigen.

In der CDU wird nun kolportiert, dass es gar nicht um den Spitzensteuersatz gehe, sondern um die Erhöhung der sogenannten Reichensteuer – also um den Satz von 45 Prozent, der ab einem Einkommen von immerhin 277.826 Euro fällig wird, und eben nicht um die Personen, die den Spitzensteuersatz von 42 Prozent ab 62.810 Euro zahlen. Ob das der Wahrheit entspricht oder lediglich Schadensbegrenzung ist, bleibt offen.

Das CDU-Papier zur Zukunft der Rentenversicherung bricht ebenfalls mit einem Tabu. Darin dringt die zuständige Fachkommission auf eine spätere Rente abhängig von der Lebenserwartung. Sollte die Lebenserwartung wie prognostiziert weiter ansteigen, könne ab 2030 eine weitere Anhebung der Regelaltersgrenze erforderlich werden, lautet der Entwurf. „Konkret erhöht sich dann dadurch die Regelaltersgrenze um 4 Monate für jedes gewonnene Lebensjahr.“

Die SPD ließ keine Zeit verstreichen, um die CDU als kalte Wirtschaftspartei darzustellen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nannte die Rentenpläne einen „Schlag ins Gesicht vieler hart arbeitender Menschen“.

Ostverband Thüringen übt Kritik

Der CDU-Sozialflügelvertreter Dennis Radtke hielt sich mit Kritik zurück und sprach von einer „sehr guten Diskussionsgrundlage“. Das bedeutet aber vor allem: Darüber werden wir nochmal reden. Grundsätzlich ist das Thema Rente im politischen Berlin heikel, besonders aber für die CDU, die vor allem eine ältere Basis hat. Auch für die Ostverbände, die in großer Konkurrenz zur AfD stehen und, die auf die Landtagswahlen im Jahr 2025 blicken, ist das heikel. Daher ist es keine Überraschung, dass der Thüringer CDU-Vorsitzende Mario Voigt sich deutlich gegen die Pläne stellte.

Die Gefahr, aufgrund unterschiedlicher Meinungen am Ende nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu kommen, ist groß. Dabei will die CDU-Spitze mit dem Programm einen großen Wurf machen, innovativ und gleichzeitig erkennbar sein. Für CDU-Politiker Linnemann ist klar, dass man die innerparteiliche Debatte aushalten muss. „Unterschiedliche Positionen kontrovers zu diskutieren, gehört dazu“, sagt er mit Blick auf seine vielen Telefonate.

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorschlägen positioniert, will der parteilichen Meinungsfindung offenbar nicht vorgreifen. Ende Mai treffen sich die Fachgruppen zur Klausur im italienischen Cadenabbia. Die sommerlichen Temperaturen und der ruhige Comer See könnten ausgleichend wirken.