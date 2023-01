Wieder Proteste in Frankreich: Linkspolitiker Mélenchon mit harscher Kritik an Präsident Macron

Die geplante Rentenreform von Emmanuel Macron sorgt in Frankreich für große Proteste. Auch am Samstag kam es zu Demonstrationen. Bei einer Kundgebung in Paris ging LFI-Politiker Jean-Luc Mélenchon den Präsidenten hart an. Unterstützung bekam Macron derweil von Tesla-Chef Elon Musk.