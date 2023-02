Reportergespräche im Podcast: das Beben in der Türkei und das erste Jahr des Friedrich Merz

Was liegt an im politischen Berlin? Die RND-Korrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann blicken in dieser Woche auf die Folgen des Erdbebens in der Türkei, auf das erste Jahr von Friedrich Merz als Oppositionsführer, auf die Neuwahl in der Haupstadt und auf einen Großprozess gegen eine linke Extremistengruppe in Sachsen.

Berlin. Die politische Woche glich einer Achterbahnfahrt: Erst regte sich die Republik über eine Karnevalsrede auf, mit der CDU-Chef Friedrich Merz verspottet wurde, dann erschütterte die Welt eine Naturkatastrophe in der Türkei und Syrien – und am Ende polarisierte ein neuer Protestbrief gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Lässt sich all das in einer Podcast-Folge besprechen?

Ja, sagen die RND-Hauptstadtkorrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann. In ihrem Podcast analysieren sie in dieser Woche mit der Publizistin und Merz-Biografin Jutta Falke-Ischinger das erste Jahr des Oppositionsführers, seine politischen Leistungen, seine Humorlosigkeit und die Frage, warum der CDU-Chef immer noch so unbeliebt ist.

Außerdem blicken sie auf die Berlin-Wahl, rufen den RND-Krisenreporter Can Merey im türkischen Erdbebengebiet an und lassen sich von „LVZ“-Reporterin Denise Peikert erklären, was den Fall der in Leipzig vor Gericht stehenden „Nazi-Jägerin“ Lina E. so besonders macht.

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadtpresse und Politikbetrieb, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Politpeinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.