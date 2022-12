„Es war ein Angriff auf die Demokratie“: Republikanischer Gouverneur will Trump zur Rechenschaft ziehen

Präsident Putin fordert mehr Einsatz von russischen Sicherheitskräften

In einer Ansprache hat der russische Präsident Wladimir Putin mehr Einsatz von den Sicherheitskräften seines Landes gefordert. Eine sich dynamisch verändernde Lage in der Welt erhöhe die Anforderungen an das Sicherheitssystem Russlands, sage er in einer Videoansprache. Eine der wichtigsten Aufgaben der Sicherheitskräfte sei der Schutz der Bürger der „neuen Regionen“ - also der widerrechtlich annektierten Teile der Ukraine.