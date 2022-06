Republikanischer Gouverneurskandidat wegen Teilnahme am Sturm aufs Kapitol festgenommen

Der Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 war ein einschneidendes Ereignis der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten. Mutmaßlich mit unter den damaligen Aufrührern: ein Kandidat der Republikaner für das Gouverneursamt im Bundeststaat Michigan. Ryan D. Kelley wurde deshalb am Donnerstag festgenommen.

Ryan D. Kelley, Gouverneurskandidat im US-Bundesstaat Michigan, ist am Donnerstag festgenommen worden. Kelley soll am Sturm auf das US-Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 teilgenommen und dabei diverse Straftaten begangen haben. Das berichtet die „Washington Post“.

Zu den Tatbeständen zählen demnach Hausfriedensbruch, ordnungswidriges Verhalten, Begehung einer Gewalttat gegen eine Person oder Eigentum auf Sperrgebiet sowie Plünderung von Bundeseigentum. Laut der US-Zeitung könnte gegen Kelley bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe verhängt werden. Der Kandidat wurde noch am Donnerstag nach einer kurzen Anhörung vor einem Bundesgericht aus der Untersuchungshaft entlassen. Zuvor war sein Haus am Donnerstagmorgen vom FBI durchsucht worden.

Kelley ist laut „Washington Post“ auf Videos identifiziert worden. Sie zeigen ihn demnach wie er eine Treppe hinaufsteigt, die zu einem Eingang des Kapitolgebäudes führt. Der Eingang war zuvor durchbrochen, Polizeiabsperrungen umgangen worden. Kelley selbst hat das Betreten des Kapitols bestritten.

Laut Anklageschrift habe Kelley einer Menschenmenge signalisiert, die Treppe emporzusteigen. Zudem soll er einen anderen Randalierer dabei unterstützt haben, eine Metallbarrikade auf ein Gerüst zu ziehen, das die Bühne für die Amtseinführung von Präsident Biden am 20. Januar stützte. Kelley „zog um ca. 14:05 Uhr mit seinen Händen eine Verkleidung vom Einweihungsgerüst ab“ und „gestikulierte weiter zur Menge und gab ihr immer wieder zu verstehen, dass sie sich in Richtung der Treppe bewegen sollte, die zum Eingang der Innenräume des US-Kapitols führte“, zitiert die „Washington Post“ aus dem Dokument.

Kelley hatte die Aufstände rund um und im US-Kapitol als „erregendes Erlebnis“ bezeichnet. Insgesamt starben fünf Personen während oder infolge des Sturms auf den Sitz des Kongresses in der US-Hauptstadt Washington, einige Polizeikräfte wurden verletzt. Auslöser waren Proteste von Anhängern des Ex-US-Präsidenten Donald Trump, die die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom November 2020 anzweifelten.

