Reservistenverband: Reserve der Bundeswehr in desolatem Zustand

Live-Musik in Bad Segeberg

Noch ist Winterpause in der Kalkberg-Oase in Bad Segeberg. Doch schon in wenigen Wochen stehen dort wieder Musiker auf der Konzertbühne. Ralf Schaffer von der benachbarten Kalkberg-Kaffee-Rösterei hat mit seinem Team ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Auftakt ist am 18. Mai.