„Noch wach?“ von Stuckrad-Barre: Ein Roman ist ein Roman ist ein Roman

Nun liegt es also vor, das am meisten herbeigeraunte Buch der Saison. „Noch wach?“ von Benjamin Stuckrad-Barre wurde schlaflos erwartet, vorrangig natürlich von der Berliner Medienblase, der Führungsetage eines großen Verlagshauses und der Anwaltskanzlei von Ex-“Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem knapp 400-seitigen Wälzer ist ein Vorwort vorangestellt, in dem der Autor betont, „ein völlig eigenständiges neues Werk geschaffen“ zu haben. Der Roman sei „in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen, er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte“.

Der Autor des am meisten herbeigerauntesten Buchs der Saison: Benjamin von Stuckrad-Barre hat "Noch wach?" geschrieben © Quelle: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das Wort „Roman“ allein hätte vielleicht auch ausgereicht, aber für die eifrigen Leserinnen und Leser der Anwaltskanzleien kann man sich nicht genug absichern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im „Spiegel“-Interview sagt Stuckrad-Barre noch: „Schlüsselroman? Auf gar keinen Fall.“

Eine Dreiecksgeschichte zwischen mittelalten Männern

Nun denn. Worum geht es denn nun in diesem oft atemlos, manchmal langatmig erzählten Werk, dessen Schauplätze zwischen Berlin und Los Angeles hin- und herspringen? Es ist zunächst einmal eine Dreiecksgeschichte zwischen mittelalten Männern.

Da ist der Ich-Erzähler, ehemals „lose Bordkanone“ bei einem großen Medienhaus. Da ist der Chef dieses Medienhauses, der „Freund“, „allerbester Freund“ und zum Ende des Romans „scheiß Ex-Freund“ des Ich-Erzählers. Und da ist der „krawallige Chefredakteur“ eines an die niederen Instinkte des Publikums appellierenden Fernsehsenders, der einer steten Folge junger Frauen nächtliche, schmachtende Kurznachrichten schickt oder sie zu intimen Treffen beordert. Er inszeniert sich als einfühlsamer Vorgesetzter, der bei seinen legendenumwobenen Kriegsreporter-Einsätzen das Grauen gesehen habe. Über ihn fällt irgendwann in der Mitte des Romans der Satz: „Ich frage mich echt, wann der eigentlich arbeitet, bei all den Geschichten mit jungen Mitarbeiterinnen.“

Benjamin von Stuckrad-Barre, Mathias Döpfner und Julian Reichelt

Drei Männer also. Wenn man reale Gesichter zu dieser Dreiecksgeschichte sucht, würden vielen Leserinnen und Lesern die Namen Benjamin von Stuckrad-Barre, Mathias Döpfner und Julian Reichelt einfallen. Und ein im Buch beschriebenes Hauptquartier mit einer weit in die Stadt hineinschreienden Videowand steht in der realen Welt in Berlin an der Axel-Springer-Straße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist bestimmt alles Zufall. Nein, so dumm müssen wir uns auch nicht stellen. Im vergangenen Jahr erzählte Stuckrad-Barre seinem Kumpel Hajo Schumacher in einem Podcast der „Berliner Morgenpost“, dass er gerade an etwas arbeite, „was ich drei Jahre oder so selbst erlebt habe“.

Das Stream-Team Der Newsletter mit den besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Stuckrad-Barre als Beschwerde-Hotline

Dem „Spiegel“ berichtet Stuckrad-Barre jetzt: „Frauen aus dem Springer-Verlag begannen mich anzurufen – und machen es bis zum heutigen Tag.“ Im Roman sagt der Ich-Erzähler: „So war ich zu einer Art Spezialtelefonzentrale des Senders geworden, einer Beschwerde-Hotline. Weil ich nun mal so eng befreundet war mit dem Senderbesitzer und zugleich der Einzige in dem ganzen Gewirr, von dem alle wussten, dass er selbst ganz gewiss keinerlei Karriereabsichten in diesem Trümmerturm verfolgte.“

Dabei ist der krawallige Chefredakteur die uninteressanteste Person im Tableau von „Noch wach?“ Sein rechtspopulistischer Fernsehsender macht Empörungsquote mit dem Talk „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“, dem Wirtschaftsformat „Wir haben‘s ja“, und der Emo-Nachmittagssendung „Was macht das mit mir?“ Der Erzähler verachtet den Nebenbuhler voller Eifersucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehr witzig und sehr auf den Punkt

Der Freund aber verteidigt ihn ständig. „Weißt du, BEI ALLER BERECHTIGTEN KRITIK, der traut sich wenigstens was. Und das brauchen wir, mehr denn je. Kürzlich hat er mal gesagt, wenn er die Bundeskanzlerin interviewen würde, dann würde er die behandeln wie das, was sie ist, aus Staatsbürgersicht: seine Angestellte. DAS ist Journalismus. ... Ich versuchte es hiermit: Aha, seine Angestellte also – heißt das, er will dann auch den Körper der Bundeskanzlerin spüren?“

Luxus, Protz und hohe Hecken: die Reichen und die anderen Im Münchener Vorort Grünwald leben viele reiche Menschen. Doch es gibt auch ganz normale Leute im Ort, die Blasmusik spielen oder Geflüchtete unterbringen. Report aus einer geteilten Gemeinde. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Das ist, abgesehen von den NERVIGEN GROSSBUCHSTABEN, die der Autor einigermaßen wahllos in seinem Wälzer verteilt, sehr witzig und sehr auf den Punkt. Außerhalb des Romans hat, wie wir alle noch sehr genau wissen, Mathias Döpfner in einer SMS an Stuckrad-Barre Reichelt als „letzten und einzigen Journalisten in Deutschland“ bezeichnet, der noch mutig gegen den „neuen DDR-Obrigkeitsstaat“ aufbegehre. Fast alle anderen seien zu „Propaganda Assistenten“ geworden. Döpfner entschuldigte sich für diese „ironisch gemeinte“ Nachricht. Der CEO-Freund des Ich-Erzählers in „Noch wach?“ schreibt auch viele Kurznachrichten, allerdings mit fehlerfreier Rechtschreibung und Grammatik. Ein weiterer Beweis, dass der Roman fiktiv ist.

Die lange Freundschaft der beiden zerbricht, je länger der Senderchef den Machtmissbrauch seines Chefredakteurs laufen lässt. Und auch hier findet Stuckrad-Barre die Lakonie innerhalb des atemloses Erzählflusses: „Ich finde dich sehr hart jetzt, auch ungerecht“, wirft der Chef dem Erzähler vor. „Und ich finde dich sehr weich und selbstgerecht“, kontert dieser.

„Die wichtigste Figur ist ohnehin keiner dieser Typen, sondern die ebenfalls fiktive Heldin Sophia“

Einmal sieht es so aus, als fänden sie wieder zusammen. Da hören sie ihr gemeinsames Lieblingslied „Keep on dancing“, und schließlich tanzen sie eng miteinander wie in alten Zeiten. Kurz danach aber heißt es: „Keep on dancing – und jeder stirbt für sich allein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der schwimmende Exzess Superreiche leben in einer Art Parallelwelt, abgekoppelt von gesellschaftlichen Entscheidungen. Dabei befeuern sie genauso die wirtschaftliche Ungleichheit wie auch die ökologische Katastrophe auf diesem Planeten. Warum regt sich kaum jemand über diese Ungerechtigkeit auf? Jetzt mit Plus-Abo lesen

Aber genug von den Männern. „Die wichtigste Figur ist ohnehin keiner dieser Typen, sondern die ebenfalls fiktive Heldin Sophia“, sagt Stuckrad-Barre. Sie ist eine von den jungen Moderatorinnen, die erst dem Chefredakteur verfallen und dann dem Erzähler vertrauen. Sie bringt mit anderen die Affäre ins Rollen. „EINVERNEHMLICH? Bei dem Machtgefälle, willst du mich verarschen? Für wen von beiden ist es denn leichter, die Sache zu beenden? Klar, viele von uns sind auf diese schmierigen Nachrichten eingegangen, und deshalb ist das ja auch so peinlich.“

Bei „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ spielt sie die konservative Krawalltussi, nach Feierabend ist sie selbstbewusst, zynisch und kämpft gegen ihr Suchtproblem. Am Ende des Romans tritt sie als Werbefigur für das tolle Arbeitsklima für Frauen im Sender auf. „Sie wollte ja kündigen, aber sie findet wohl so schnell nichts Anderes und will jetzt lieber doch gefeuert werden, wegen der Abfindung.“

So realistisch, so uneindeutig endet der Roman. Keine Heldenreise. Keine Enthüllungen. Nur Literatur. Und noch nicht einmal kleine.

Benjamin von Stuckrad-Barre: Noch wach?, Kiepenheuer & Witsch, 384 Seiten, 25 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige