﻿Richtet sich die „Reichsbürger“-Szene in einem Kurhotel im Harz ein?

Bad Lauterberg. Es beginnt mit Hausfriedensbruch. Das Jahr 2023 war erst wenige Wochen alt, als es sich ereignet haben muss. Ein junger Mann, im Internet nennt er sich Tacco, verschafft sich nachts Zutritt in das alte Hotel am Wiesenbeker Teich nahe des niedersächsischen Kurorts Bad Lauterberg. Funktionskleidung, Taschenlampe, Schlafsack und Videokamera: Tacco ist vorbereitet für seine Mission. Er möchte die Nacht hier verbringen. Ganz allein im alten Kurhotel – ein unheimliches Unterfangen. Denn seit Jahren verfällt das Gebäude, das einst zu den feinsten Adressen im Harz gehörte.

Doch seine Aktion scheitert. Die Polizei unterbricht Tacco, führt ihn nach draußen und schickt den jungen Mann wieder nach Hause. Das Video, das er aus dieser Nacht auf der Videoplattform Youtube für seine Anhängerinnen und Anhänger hochlädt, trägt den Titel: „Solo overnight geht schief“. In einem Folgevideo erklärt er den Fall, und dass er so in Kontakt mit der Besitzerin des Hotels gekommen sei. Er habe ihr versprochen, als Wiedergutmachung zu helfen, das Hotel aufzuräumen. Er mobilisiert seine Fans aus ganz Deutschland, nach Bad Lauterberg zu kommen, mit anzupacken, gemeinsam das Kur-Kneipp-Hotel am Wiesenbeker Teich auf Vordermann zu bringen. Und sie kommen.

Was der Youtuber zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt: Die aktuelle Besitzerin, Ute K., pflegt mutmaßliche Verbindungen ins sogenannte „Reichsbürger“-Milieu. Sie wird in das Umfeld von Peter Fitzek gerechnet. Dieser ist besser bekannt als der „König von Deutschland“ und Anführer einer der mitgliederstärksten „Reichsbürger“-Bewegungen in Deutschland, wie der Verfassungsschutz schreibt. Hat Bad Lauterberg also jetzt seine eigene „Reichsbürger“-Zelle – zu allem Überfluss in bester Lage?

Leberreinigung in Bad Lauterberg im Harz

Der Youtuber Tacco ist beliebt. Eigentlich heißt er Marco L. und hat fast 20.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf der Videoplattform. Seine Videos dort tragen Titel wie „Nicht allein im BUSTUNNEL – Wir werden EINGESPERRT!“ oder „HORROR OVERNIGHT in lostplace VILLA“. Er gehört in die sogenannte „Urbex“-Szene. Das steht für „Urban Exploration“, also urbane Erkundung. Im Prinzip geht es darum, verlassene Gebäude auf eigene Gefahr zu erkunden. Eine kurzweilige Mischung aus jugendlichem Leichtsinn, Abenteuerlust und dem Reiz des Unbekannten. L. filmt sich dabei, wie er sich erschreckt, wenn es im Gebüsch raschelt oder die Wände knarzen in alten Gemäuern – die Fans gruseln sich mit ihm.

Nicht gegruselt haben sie sich am Tag der großen Aufräumaktion am Wiesenbeker Teich. Ausnahmsweise bei Tageslicht filmt L. sich und seine Anhänger, wie sie den ganzen Tag dabei helfen, Schutt und Gerümpel aus dem Hotel zu holen. Ein Drohnenflug und alte Fotos zeigen: Dieser Ort war einst eine Perle.

Wenn es nach Ute K. geht, findet das Hotel bald womöglich wieder zurück zu seinem alten Glanz. Die neue Besitzerin taucht auf in L.s Video, freut sich sichtlich über den Einsatz der zwei Dutzend Helferinnen und Helfer. Was sie vorhabe mit dem Kurhotel, fragt L. sie. „Ich habe die Vision, dass das hier ein Gesundheits- oder Seminarhaus werden könnte“, sagt K. Sie spricht von Wanderungen, Urlaub, von Leberreinigung. Zum Abschied umarmen sich die beiden. Der Hausfriedensbruch scheint vergessen.

Schatten seiner selbst: Das ehemalige Kneipp-Kur-Hotel Wiesenbeker Teich war einst eine der prachtvollsten Hotelanlagen im südlichen Harz. Jetzt könnte es die Heimat von sogenannten Reichsbürgern werden. © Quelle: Kevin Kulke/HK

Ein Paar im Auftrag des „Reichsbürger“-Königs?

Klingt nach einem netten Plan – eigentlich. Denn tatsächlich sind die Verbindungen von K. zur „Reichsbürger“-Szene nicht schwer zu finden und lassen Fragen aufkommen. Mit etwas Geschick findet man heraus: K. fungierte als Schatzmeisterin des „Konvents zur Reformation Deutschlands“, einer Kleinstpartei aus dem Umfeld von Peter Fitzek. Diese wollte 2017 zur Bundestagswahl antreten, konnte aber kaum eine einzige Auflage für die Zulassung erfüllen. Danach verschwand die Partei wieder. Außerdem soll sie als Buchhalterin für den Verein Fairteilen fungiert haben, den der Verfassungsschutz Hessen als Tarnorganisation zum Immobilienkauf für das „Königreich Deutschland“ bezeichnet.

Doch damit nicht genug der Hinweise. Denn als der Youtuber und seine Fans wieder abreisen, bleiben trotzdem Helfer von K. am Wiesenbeker Teich zurück. Einer von ihnen ist Ralf Hertzog (Name von der Redaktion geändert). Er fungiere als eine Art Hausmeister, berichtet er unserer Redaktion. Zu den Plänen am Hotel könne er aber nichts sagen. Er verweist auf den Projektleiter: Heinrich M.

M. ist ebenfalls bekannt aus dem Umfeld von Peter Fitzek. Wie die „Nordwest-Zeitung“ aus Oldenburg (NWZ) 2017 berichtete, war M. damals Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde Saterland für eine unabhängige Wählergemeinschaft. Als seine Verbindungen durch „NWZ“-Recherchen zum „Reichsbürger“-König bekannt werden, tritt er zurück und die Wählergemeinschaft zerbricht. Heiner Elsen, Redakteur der „NWZ“, erinnert sich: „Herr M. war 2013 bei einer Klage gegen Peter Fitzek einer seiner Unterstützer. Später behauptete er, damit abgeschlossen zu haben. Unsere Recherchen deckten auf, dass dies eine Lüge war.“ Besonders brisant: Damals sollen Heinrich M. und Ute K. ein Paar gewesen sein. So verdichten sich die Anzeichen, dass jetzt, fünf Jahre später, die „Reichsbürger“-Bewegung um Peter Fitzek Einzug hält in Bad Lauterberg.

Peter Fitzek: König von der Gnade seiner Selbst

Doch wer ist Peter Fitzek eigentlich? Im Verfassungsschutzbericht des Landes Sachsen-Anhalt taucht Fitzek mehrfach auf, denn seine Aktivitäten sind umfangreich. 2012 lässt er sich in einer eigenen Krönungszeremonie zum König wählen, führt seitdem eigenmächtig knapp 4500 Anhängerinnen und Anhänger seines Reiches, des Königreichs Deutschland oder KRD. Seitdem gründeten er und seine Anhänger eine eigene Bank, Währung und Rentenkasse – und geraten immer wieder in Konflikt mit dem Staat.

Darüber hinaus kaufen sie, wo sie können, Immobilien. Meistens in abgelegenen Gegenden, meistens von Verkäufern, die froh sind, schwierige Objekte wieder los zu sein. Jüngstes Beispiel: das Wolfsgrüner Schlösschen im Erzgebirge, wie eine Reportage von Spiegel-TV aufzeigt.

Peter Fitzek, selbsternannter König des Königreichs Deutschland. © Quelle: imago images/Robert Michael

Der Präsident des Verfassungsschutzes in Sachsen, Dirk-Martin Christian, erklärt dort die Entscheidung der Gruppierung mit dem Wunsch nach Autarkie: „Man sucht große Gebäude mit Waldfläche und Wiesen, um sie landwirtschaftlich nutzen zu können. Letztlich geht es darum, wirtschaftlich autark zu sein, sogenannte Gemeinwohldörfer zu errichten, wo man ein sektenähnliches Leben führen kann. Und zwar jenseits der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.“ Die territoriale Erweiterung seines Einflussbereiches sei ein zentrales Thema für Fitzek, so Christian weiter.

Nun scheinen Fitzeks Pläne ihn in den Harz geführt zu haben. Oder zumindest seine Spießgesellen. Denn ein Satz von K. gegenüber Marco L. lässt aufhorchen. Sie erwähnt die Fischteiche, die zum Gelände gehören, die mehreren Hektar Land. Und sie prahlt, wie günstig sie das Haus hatte erwerben können: „Das war mal ein Zwei-drei-Millionen-Objekt. Und das ist für billig Geld weggegangen“.

Ein echtes Schnäppchen also in bester Lage am Unesco-Weltkulturerbe Wiesenbeker Teich. Und womöglich ein Traum für Selbstversorger, die mit der Bundesrepublik und ihrer Gesellschaftsordnung auf dem Kriegsfuß stehen? Das war bis zum Ende unserer Recherchen nicht abschließend zu klären. Auf unsere Fragen am Telefon und per E-Mail haben weder Ute K. noch Heinrich M. reagiert. Auch Fitzeks Königreich Deutschland hat die Frist zur Stellungnahme bis dato verstreichen lassen.

Gerüchte: Wusste der Bürgermeister frühzeitig Bescheid?

Wie es scheint, ist das Kind nun in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen. Allerdings gibt es Gerüchte in Bad Lauterberg, dass der Staatsschutz den Bürgermeister bereits im Winter 2022, vor dem Verkauf, über den Hintergrund der Interessenten informiert haben soll. Das bestreitet dieser: „Ich habe von den Vorgängen – immerhin ein Privatverkauf – erst danach Kenntnis erhalten“, sagt Rolf Lange (CDU), Bürgermeister und Chef der Verwaltung in Bad Lauterberg. „Die Stadt hat vor dem Verkauf der Immobilie die Personalien routinemäßig überprüfen lassen: Damals wurde nichts Auffälliges festgestellt. Das ist überhaupt ein Standardvorgang, der nicht bis zu mir vordringt.“

Auch die Polizei möchte die Gerüchte diesbezüglich nicht bestätigen. Wie Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizei in Göttingen, bei der auch die im Staatsschutz tätigen Beamtinnen und Beamten eingegliedert sind, unserer Redaktion berichtet, habe es tatsächlich anlässlich des Verkaufs der Immobilie am Wiesenbeker Teich einen Austausch zwischen der Polizei und der Stadt gegeben. Über den Zeitpunkt der Gespräche, deren Anlass oder den erörterten Sachverhalt werde man aber keine Auskünfte erteilen. Das Gerücht lässt sich auf dieser Grundlage also nicht bestätigen: „Ich kann nicht verstehen, wie jemand auf die Idee kommen könnte, ich würde es für gut erachten, dass sich ‚Reichsbürger‘ bei uns in Bad Lauterberg ansiedeln“, so Lange unserer Redaktion gegenüber.

Vorkaufsrecht nicht genutzt in Bad Lauterberg

So habe die Stadt auch keine Grundlage dafür gehabt, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Lange: „Für die Möglichkeit des Vorkaufsrechts müssen konkrete Gründe und Konzepte vorliegen. So einfach ist das rechtlich nicht möglich.“ Und Lange betont, dass von der neuen Besitzerin bisher keine illegalen Tätigkeiten ausgegangen seien.

Für die Darstellung des Bürgermeisters spricht auch die Aussage des Maklers, der mit dem Verkauf befasst war. Wie er unserer Zeitung bestätigt, hat der Verkauf des Hauses mit Grundstück schon im Juni oder Juli 2022 stattgefunden. Er habe dazu aber keine Akten mehr und könne sich an weitere Einzelheiten nicht erinnern. Außer, dass Ute K. das Hotel von seinem alten Besitzer gekauft habe.

Bleibt am Ende also die Frage: Was tun? Für Lange als Chef der Verwaltung auch keine Frage, die er so eben beantworten kann. Klar sei: Die neuen Besitzer hielten sich an alle Regeln, ließen auch den vorgeschriebenen Weg zum Teich für Wanderer ordnungsgemäß offen. „Bisher hat das Ordnungsamt nichts zu beanstanden“, so Lange. Gleichwohl fügt er an: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass für das Gebäude jemals wieder eine Nutzungserlaubnis wird erteilt werden können. Bisher ist auch noch keine Nutzungsanfrage im Bauamt eingegangen. Aktuell darf man in dem Gebäude nicht einmal wohnen.“

Dieser Artikel erschien zuerst beim „Göttinger Tageblatt“.