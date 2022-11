„Riesige Finanzierungslücke“: Kliniken unzufrieden mit Lauterbachs Hilfsprogramm

China stellt sich stur: Nur Industrieländer sollen in Klimaschäden-Topf zahlen

Der größte Streitpunkt beim Weltklimagipfel in Ägypten sind Ausgleichszahlungen für Klimaschäden in besonders gefährdeten Staaten. China will in einen solchen Geldtopf nicht einzahlen, da man sich selbst als Entwicklungsland ansieht. Und diese sollten nach Ansicht Pekings auf „freiwilliger Basis“ Geld geben.