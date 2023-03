Neuer Ärger für britischen Premier: Rishi Sunak geht mit Hund ohne Leine Gassi im Hyde Park

Das Schwimmbad in Schilksee wird komplett erneuert

Für rund zwölf Millionen Euro wird die 50 Jahre alte Schwimmhalle am Olympiahafen Schilksee in Kiel runderneuert. Während hier die Arbeiten Ende 2024 abgeschlossen sein sollen, kann man in das kleine Lehrschwimmbecken erst später wieder eintauchen. Ein Blick auf die Baustelle.